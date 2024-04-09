Путин в два раза популярнее Байдена на Ближнем Востоке и в странах Африки

Согласно недавнему опросу общественного мнения, Москва и Пекин уже оказывают большее влияние на Ближний Восток и Северную Африку, чем десять лет назад, а еще через десять лет их влияние в регионе может сравняться с влиянием Вашингтона.

Опрос был проведен Al-Monitor в сотрудничестве с компанией Premise, специализирующейся на анализе данных, в Египте, Турции, Ираке и Тунисе с 4 по 22 марта 2024 года. В ходе опроса было опрошено 2670 респондентов из этих четырех стран об их восприятии динамики сил в регионе. Когда респондентов попросили выбрать мирового лидера, к которому они относятся "наиболее благосклонно", 44,4 % опрошенных выбрали президента России Владимира Путина, за ним следует председатель КНР Си Цзиньпин с 33,8 %, и только 21,7 % отдали предпочтение президенту США Джо Байдену. Путин был наиболее предпочитаемым лидером во всех четырех странах, особенно в Египте (51,6%). Байден был немного популярнее в Ираке (29,2%), чем в других государствах, но все равно занял третье место после Путина (35,5%) и Си (35,3%).

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Al-Monitor предположил, что популярность Вашингтона могла пострадать из-за его поддержки конфликта Израиля в Газе, но признал, что на мнение может влиять и ряд других факторов. Респонденты почти поровну разделились в вопросе о том, кто "наиболее успешно может стать посредником в урегулировании политических разногласий на Ближнем Востоке" - Вашингтон (30 %) или Москва (28 %). Однако более 40 % респондентов согласились с тем, что США "лучше всех способны помочь в разрешении конфликта между Израилем и ХАМАС", в то время как Россия - 27,9 %, а Китай - 13,4 %.

Почти половина респондентов считают, что Россия (49,5 %) и Китай (47,9 %) играют "более важную региональную роль", чем десять лет назад, в то время как о США так считают только 37,1 %. По их прогнозам, еще через десять лет Пекин (28,9 %) будет соперничать с Вашингтоном (29 %) в качестве "самого влиятельного" государства на Ближнем Востоке.

Респонденты выразили желание, чтобы их правительства "налаживали более тесные связи" с Пекином (43,2 %) и Москвой (39,7 %), в то время как только 29,7 % хотели бы большего сотрудничества с Вашингтоном. Почти две трети участников опроса считают, что китайские экономические инвестиции оказали положительное влияние на их страну, а 52,3 % видят выгоду в экономическом сотрудничестве с Россией. Положительно оценивают экономические инвестиции США 39,7 %, а 29,8 % отмечают негативный эффект.