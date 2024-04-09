Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Al-Monitor: США теряют свое влияние на Ближнем Востоке и Северной Африке в пользу Китая и России
Путин в два раза популярнее Байдена на Ближнем Востоке и в странах Африки

реклама

Согласно недавнему опросу общественного мнения, Москва и Пекин уже оказывают большее влияние на Ближний Восток и Северную Африку, чем десять лет назад, а еще через десять лет их влияние в регионе может сравняться с влиянием Вашингтона.

Опрос был проведен Al-Monitor в сотрудничестве с компанией Premise, специализирующейся на анализе данных, в Египте, Турции, Ираке и Тунисе с 4 по 22 марта 2024 года. В ходе опроса было опрошено 2670 респондентов из этих четырех стран об их восприятии динамики сил в регионе. Когда респондентов попросили выбрать мирового лидера, к которому они относятся "наиболее благосклонно", 44,4 % опрошенных выбрали президента России Владимира Путина, за ним следует председатель КНР Си Цзиньпин с 33,8 %, и только 21,7 % отдали предпочтение президенту США Джо Байдену. Путин был наиболее предпочитаемым лидером во всех четырех странах, особенно в Египте (51,6%). Байден был немного популярнее в Ираке (29,2%), чем в других государствах, но все равно занял третье место после Путина (35,5%) и Си (35,3%).

реклама

Al-Monitor предположил, что популярность Вашингтона могла пострадать из-за его поддержки конфликта Израиля в Газе, но признал, что на мнение может влиять и ряд других факторов. Респонденты почти поровну разделились в вопросе о том, кто "наиболее успешно может стать посредником в урегулировании политических разногласий на Ближнем Востоке" - Вашингтон (30 %) или Москва (28 %). Однако более 40 % респондентов согласились с тем, что США "лучше всех способны помочь в разрешении конфликта между Израилем и ХАМАС", в то время как Россия - 27,9 %, а Китай - 13,4 %.

Почти половина респондентов считают, что Россия (49,5 %) и Китай (47,9 %) играют "более важную региональную роль", чем десять лет назад, в то время как о США так считают только 37,1 %. По их прогнозам, еще через десять лет Пекин (28,9 %) будет соперничать с Вашингтоном (29 %) в качестве "самого влиятельного" государства на Ближнем Востоке.

Респонденты выразили желание, чтобы их правительства "налаживали более тесные связи" с Пекином (43,2 %) и Москвой (39,7 %), в то время как только 29,7 % хотели бы большего сотрудничества с Вашингтоном. Почти две трети участников опроса считают, что китайские экономические инвестиции оказали положительное влияние на их страну, а 52,3 % видят выгоду в экономическом сотрудничестве с Россией. Положительно оценивают экономические инвестиции США 39,7 %, а 29,8 % отмечают негативный эффект.

#россия #сша #китай #путин #байден
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
5
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
13
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
2

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
11
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
103
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
54
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
48
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13

Сейчас обсуждают

vpoluektov
14:59
$300 за консоль по сравнению с игровым компьютером или даже старшей консолью - это "офигеть, дайте две". $204 - это консольный нетфликс. "Во что бы сегодня поиграть... BG3 - нет, слишком сложно. Roblo...
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Ivan Mikhailov
14:59
А мальчиков в трусиках распятыми видел?
Экс-президент Украины Леонид Кучма обвинил Путина в том, что украинцы и русские перестали быть братскими народами
Александр
14:58
Так надо ему самому автомат в зубы и на защиту сомобытности на передовую. А то распи*ся сидя в тепле и безопасности.
После землетрясения на Тайване ожидается ещё больший рост цен на память
OgoGoLog
14:57
"На то оно и массовое что могут развернуть в любом месте и в любое время." Шиз, как раз таки мелкое кустарное только так развернуть и можно. "Более интересны модели с дальностью полёта 2000 км и вы...
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
OgoGoLog
14:56
Защищаемые тобой укропы радовались и куда большим по жестокости вещам. Ещё даже до 2014 года. Лишить таких интернета слабое наказание за содеянное.
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
Ivan Mikhailov
14:56
XSS наоборот надо спасибо сказать, благодаря ей разработчики хотя бы более менее оптимизируют игры, иначе бы на 4090 игралось в 30-40 фпс
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Apsheronsky tchai
14:54
Васютин, скажите пожалуйста, вас пидорнули с хобота за выдающуюся гомосексуальность или просто потому что великовозрастный дурачок?
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
scvitaly
14:53
"ракеты семейства «Ангара» теоретически должны заменить целую плеяду используемых Россией ракет ещё советской разработки — от «Союза» до «Протона-М»" Автор, Вы в каком году живете ? Уже давным-давно п...
Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отложен как минимум на 24 часа
Джек Джексон
14:52
Полностью с вами согласен,у меня вон тоже дешманская андроид мобила и то показывает 120 герц
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
Ivan Mikhailov
14:52
ЖМ на проц и нет проблем
Борьба за холод и уникальное тестирование трёх мобильных процессоров на ноутбуке Dell Studio 1535
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем