Объект, используемый для производства и хранения тяжелых БПЛА-камикадзе, полностью разрушен, свидетельствуют кадры с беспилотника

В понедельник российские военные нанесли точный удар по объекту в Запорожье, который использовался для производства и хранения беспилотников, сообщает министерство. Удар был нанесен тактическим баллистическим ракетным комплексом "Искандер".

Министерство обороны опубликовало кадры, на которых видно, как ракета пробила центр крыши склада, в результате чего все здание было разрушено.

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В министерстве обороны заявили, что удар стал реакцией на попытки киевского режима нанести ущерб российской нефтегазовой промышленности и энергетическим объектам. Министерство также пояснило, что атака на завод по производству беспилотников была частью более широкой серии ударов, направленных на военно-промышленный комплекс Украины, цеха по производству оружия и беспилотников, а также энергетические объекты, связанные с этими целями.

В последние несколько месяцев Украина постоянно наращивает усилия по нанесению дальних ударов с помощью беспилотников-камикадзе по жизненно важным объектам инфраструктуры России, включая нефтеперерабатывающие заводы и промышленные объекты. Пик этих атак пришелся на середину марта, когда украинские войска попытались проникнуть в Белгородскую и Курскую приграничные области России, понеся в результате неудачной попытки большие потери.