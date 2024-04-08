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Алиби
The Washington Post: Трамп хочет, чтобы Киев уступил часть территорий в рамках мирного соглашения
Украине придется отказаться от части территории, на которую она в настоящее время претендует, России в рамках мирного соглашения, предусмотренного бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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В рамках мирного соглашения, предложенного бывшим президентом США Дональдом Трампом, Украине, возможно, придется уступить России часть территории, на которую она сейчас претендует, сообщают анонимные источники.

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Кандидат от Республиканской партии на ноябрьских выборах не раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. Однако Трамп воздерживался от конкретной информации о своем плане.

По данным газеты, которая ссылается на людей, обсуждавших этот вопрос с бывшим президентом или его советниками, условия, которые Трамп намерен выполнить, предполагают признание Киевом Крыма и Донбасса в качестве территории России. Однако его кампания отвергла эти сообщения как "спекуляции неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что будет происходить".

С 2014 года, когда жители отвергли переворот в Киеве и проголосовали на референдуме, Крым является частью России. Донецкая и Луганская народные республики также оказали сопротивление властям, когда Киев ввел армию для их подавления. Отказ Украины от выполнения "дорожной карты" по примирению с Донбассом, известной как Минские соглашения, и подготовка к возобновлению боевых действий были названы Москвой основными причинами нынешнего конфликта.

Западные официальные лица пообещали оказывать военную поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", чтобы противостоять России. Однако ряд поражений украинских войск и неспособность Запада предоставить адекватную помощь подорвали эту стратегию.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал иностранных доноров увеличить поддержку с целью укрепления позиций Киева на потенциальных мирных переговорах.
В воскресенье он заявил в интервью BBC: "Способ убедить Россию в том, что она должна сесть и принять решение, при котором Украина станет суверенным, независимым, демократическим государством в Европе, - это оказать Украине военную поддержку". Он добавил: "Конечно, в конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти".

#россия #сша #киев #трамп #донбасс #соглашение
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