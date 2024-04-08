Президент Украины упрекнул американских законодателей, которые тянут время с предоставлением стране дополнительных средств

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что поддержка страны втянута во внутреннюю политику США, что ставит под угрозу ее способность противостоять России.

В субботу в эфире национального телевидения он заявил, что на данный момент Киев будет рад любой форме поддержки со стороны Вашингтона, даже если это будет кредит. Зеленский выразил надежду, что Конгресс США в конце концов примет дополнительный пакет помощи Киеву, который ожидается уже несколько месяцев и оценивается в десятки миллиардов долларов. Назвав ожидаемую помощь крайне важной, Зеленский выразил уверенность, что "мы сможем добиться положительного голосования в Конгрессе США".

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"К сожалению, мы являемся жертвами того, что это избирательный процесс...", - посетовал он, критикуя американских законодателей за "незрелый подход" к конфликту и глобальной безопасности в целом, и заявил, что конфликт России и Украины стал внутриполитическим вопросом в США.

Украинский президент также заявил, что Киев готов принять помощь от США в виде кредита. "Вы знаете, недавно здесь был сенатор, и он спросил: согласны ли вы занять деньги? Давайте будем честными: мы согласимся на любой вариант", - сказал он, добавив, что на кону стоит судьба Украины.

Зеленский имел в виду сенатора-республиканца Линдси Грэма, который в прошлом месяце посетил Киев, чтобы выступить в поддержку идеи займа, изначально предложенной кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В то время Грэм утверждал, что был откровенен с Зеленским, сказав ему: "Я нечестно прошу вас и других союзников: Верните нам деньги, если сможете".

Позже издание Politico сообщило, что, хотя Киев готов рассмотреть это предложение, некоторые украинские чиновники считают его "несколько оскорбительным".

Президент США Джо Байден уже несколько месяцев призывает Конгресс одобрить его пакет помощи, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов. Многие республиканцы выступают против этой меры, требуя больше усилий для усиления безопасности на мексиканской границе.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее в этом месяце дал понять, что пакет может быть вскоре вынесен на голосование с "некоторыми важными нововведениями", включая предложение о предоставлении кредита Украине, а также об аресте замороженных российских активов и передаче их Киеву. Москва охарактеризовала замораживание как "кражу" и предупредила об ответных мерах, если средства будут изъяты.