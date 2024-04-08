Политик был задержан в Аваллоне после рейда по борьбе с наркотиками в воскресенье

Мэр города Аваллон Джамиля Хабсауи была арестована французской полицией после того, как в воскресенье в ее доме было обнаружено 70 кг каннабиса, сообщают AFP и BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В доме Хабсауи, которая с 2021 года является мэром Аваллона, городка с населением 6 000 человек в центрально-восточном регионе Бургун-Франш-Конте, а также входит в состав регионального совета, был проведен обыск в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Газета L'Yonne Republicaine сообщила, что Хабсауи приобрела дом три года назад, но не живет в нем. В сообщении также говорится, что обыск также был проведен в мэрии.







Согласно сообщению AFP, которое ссылается на прокурора Осерра Юга де Фили, под стражу были взяты семь человек, в том числе два брата Хабсауи. Он также добавил, что в разных местах было конфисковано 983 грамма кокаина, €7 000 (700 000 рублей) наличными и около 20 золотых слитков.