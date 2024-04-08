Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Мэр французского города Аваллон арестован после того, как у него дома нашли 70 кг каннабиса
Политик был задержан в Аваллоне после рейда по борьбе с наркотиками в воскресенье

реклама

Мэр города Аваллон Джамиля Хабсауи была арестована французской полицией после того, как в воскресенье в ее доме было обнаружено 70 кг каннабиса, сообщают AFP и BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

реклама


В доме Хабсауи, которая с 2021 года является мэром Аваллона, городка с населением 6 000 человек в центрально-восточном регионе Бургун-Франш-Конте, а также входит в состав регионального совета, был проведен обыск в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Газета L'Yonne Republicaine сообщила, что Хабсауи приобрела дом три года назад, но не живет в нем. В сообщении также говорится, что обыск также был проведен в мэрии.



Согласно сообщению AFP, которое ссылается на прокурора Осерра Юга де Фили, под стражу были взяты семь человек, в том числе два брата Хабсауи. Он также добавил, что в разных местах было конфисковано 983 грамма кокаина, €7 000 (700 000 рублей) наличными и около 20 золотых слитков.

#франция #арест #наркотик #рейд #аваллон
+
Написать комментарий (0)
МИД РФ: Франция может отправить на Украину 1500 своих солдат
Politico: Ле Пен прекратит помогать Украине и разрушит рынок ЕС, если станет лидером Франции
Французы построит для Индонезии две подводные лодки Scorpion Evolved
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
6
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
8
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
13
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
9
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
8

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
15:08
А помните, как пиарили блуминг и различные плюшки DX10 в Обливионе?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
15:08
Эм... а самому что ли запрещено открыть видео в ютюбе и посмотреть канал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Дмитрий
15:07
"Depo, Yadro, iRU, «Элемент», «Аквариус», Kraftway" АХахахах сами ничего не делают, собирают из готовых запчастей у китайцев, и другое не завозите?
В РФ предложили исключить смартфоны и ноутбуки Apple, Samsung, Asus и Acer из параллельного импорта
Всеволод Шевченко
15:06
Что-нибудь будет для бедных?
Марк Гурман: новые iPad Pro и iPad Air представят в следующем месяце
Vorvort
15:05
На 4 Ггц нет.
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Red Red
15:04
тогда он перестанет быть уникумом и станет бубликом
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Михаил Авраменко
15:04
И всё отчётливее попахивает палёными тушками доблестных воинов "светлого Запада" :-)
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
ev_rus
15:03
Можно ссылку дать для подтверждения на твой канал на Ютубе например в конце статьи, на видео тестов. Графикам давно доверия нет. Хотя выше Менеджер выложил тесты с ixbt, смотрю, вроде объективно близ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Red Red
15:02
давай серега поправляйся,
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Китя
15:01
Зеленский так заваривался что купил недавно самый дорогой особняк в Великобритании у Карла 3 цена особняка 20 миллионов фунтов стерлингов. На заднем воне теперь это жилье Зеленского. УКУЕТЬ
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем