По словам премьер-министра Израиля, за последние шесть месяцев ЦАХАЛ расформировал все военные дивизии, кроме пяти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в течение последних шести месяцев израильская армия смогла уничтожить 19 из 24 батальонов ХАМАС в Газе. В своем заявлении, сделанном перед воскресным заседанием кабинета министров, отмечая полугодовую годовщину начала войны в Газе, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль находится на грани победы.

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“Сегодня мы отмечаем шесть месяцев с момента начала войны… Мы уничтожили 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая их старших командиров. Мы убили, ранили или захватили в плен значительное количество террористов ХАМАС… Мы разрушили их производственные мощности по изготовлению ракет, оружия и боеприпасов”, - заявил премьер-министр.

Конфликт начался неожиданно 7 октября прошлого года с атаки ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 израильтян и было похищено более 200 заложников. Нетаньяху немедленно объявил войну боевой группировке и пообещал уничтожить ее. Вследствие густонаселенности Газы израильские атаки на анклав в последующие месяцы привели к гибели более 33 000 палестинцев, а большая часть региона была разрушена.

В своем заявлении Нетаньяху подтвердил готовность Израиля продолжать борьбу до тех пор, пока все боевики ХАМАС не будут уничтожены. Он отметил, что в плену у ХАМАСа все еще находятся 133 израильских гражданина, и подчеркнул, что никаких обсуждений о прекращении огня не будет до тех пор, пока все заложники не будут освобождены.

“Нет войны более справедливой, чем эта, и мы решительно намерены довести ее до полной победы. Вернуть всех похищенных, полностью уничтожить ХАМАС во всей Газе, включая Рафах, и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля”, - заявил он. В воскресенье в Каире под посредничеством Египта и Катара прошли переговоры о прекращении огня между делегациями Израиля и ХАМАС. ХАМАС требует, чтобы Израиль отказался от планов преследовать и уничтожать его лидеров после окончания боевых действий в Газе, а также требует постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из Газы.

Нетаньяху назвал эти требования "экстремальными" и заявил, что Израиль не будет "капитулировать перед ними", поскольку они, по его мнению, могут "представлять опасность для наших граждан и наших солдат" в будущем.

Отказ Нетаньяху достичь соглашения с ХАМАС и тем самым добиться освобождения заложников вызвал недовольство израильтян. В субботу вечером десятки тысяч демонстрантов собрались в Тель-Авиве, требуя отставки Нетаньяху и заключения соглашения с палестинцами.