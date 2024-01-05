Вашингтон видит в этом признак того, что Западный Иерусалим переходит от широкомасштабных бомбардировок к тактике менее интенсивных

Решение Израиля вывести свои войска из сектора Газа рассматривается как знак того, что он прислушивается к давнему совету Вашингтона перейти к военным операциям низкой интенсивности, говорится в сообщении Politico, опубликованном в среду.





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Это событие последовало за объявлением Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувшие выходные о выводе пяти бригад, состоящих из тысяч солдат, из боевых действий в Газе.

Шаг ЦАХАЛа по сокращению военного присутствия на палестинской территории интерпретируется как признак того, что Израиль постепенно отходит от крупномасштабных бомбардировок и вместо этого фокусируется на целевых, точных ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Этот сдвиг соответствует неоднократным призывам Вашингтона, особенно в свете растущего числа жертв среди гражданского населения в Газе, как сообщает Politico со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Согласно изданию, один из официальных лиц описал текущую обстановку как начало переходного этапа, в то время как другой выразил удовлетворение перемещением, но выразил сожаление, что это произошло не раньше. Во вторник в пригороде Бейрута произошла атака беспилотника, в результате которой был убит заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури. Источник, на которого ссылается Politico, считает, что это может быть еще одним признаком готовности Израиля перейти к более точным операциям.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал убийство Арури новым преступлением со стороны Израиля, которое неизбежно приведет Ливан к новому этапу столкновения.

В ответ на это, пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Марк Регев, заявил, что удар был очень точным и был направлен на цель в лице одного из лидеров ХАМАС, поскольку Израиль находится в состоянии войны. Он не подтвердил и не опроверг участие ЦАХАЛа в этом инциденте.

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В середине декабря советник по национальной безопасности США Джейк Салливан напомнил, что Вашингтон постоянно призывает Израиль сменить высокоинтенсивную военную операцию в Газе на "менее интенсивную, хирургическую, целенаправленную, целевую кампанию". Он также заявил, что после начала этой фазы у лидеров ХАМАС не будет убежища, поскольку Израиль оставляет за собой право нанести удар по тем, кто планировал и осуществил теракты 7 октября.