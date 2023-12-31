Сообщается, что поставки в Россию и Мексику стремительно растут

По предварительным данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), опубликованным в пятницу Nikkei Asia, Китай в этом году впервые может стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире.

Данные показывают, что с января по ноябрь Китай экспортировал 4,41 миллиона автомобилей, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Таким образом, Китай опередил Японию, прежнего лидера по экспорту, чьи общие показатели по итогам года, как ожидается, составят около 4,3 миллиона. Отмечается, что последний раз Япония уступала лидерство в 2016 году, когда ее обогнала Германия.



Nikkei сообщает, что цель Китая - стать доминирующей силой в автомобильной промышленности, и он рассматривает глобальный переход на электромобили (EV) как средство для достижения этой цели.



В отчете также говорится о том, что рост экспорта автомобилей из Китая в Россию произошел после ухода японских и западных автопроизводителей с российского рынка из-за введения новых санкций. Согласно статистике CAAM, с января по октябрь Китай экспортировал в Россию 730 000 автомобилей, что в семь раз больше, чем за тот же период годом ранее. Известно, что Chery Automobile и Great Wall Motor в основном экспортировали в Россию бензиновые автомобили, включая среднеразмерные и большие внедорожники.



Мексика стала вторым по величине рынком экспорта китайских автомобилей, объем автомобилей из Китая там увеличился на 71% до 330 000 единиц. Nikkei сообщает, что китайские автопроизводители стремятся создать клиентскую базу в Мексике как отправную точку для возможного расширения на рынки США и Канады.