Ожидается, что к концу четвертого квартала сектор получит прибыль в размере $36 млрд

Согласно отчету, опубликованному во вторник газетой “Ведомости” и основанному на данных Центрального банка, уходящий год обещает стать самым прибыльным в истории для российских банков. Это произошло несмотря на экономические санкции со стороны Запада, которые привели к резкому росту их прибыли.

В отчете указывается, что за 11 месяцев 2023 года совокупная прибыль банковского сектора России превысила 3 триллиона рублей (32,7 миллиарда долларов). Ожидается, что к концу года прибыль достигнет рекордных 3,3 триллиона рублей.

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Все основные направления банковской деятельности переживают бурный рост: корпоративный кредитный портфель кредиторов с января по ноябрь увеличился более чем на 20%, ипотека - на 30,3%, потребительские кредиты - на 16%. Кроме того, депозиты компаний выросли на 15,3%, а вклады населения - на 20,4%. Напротив, в 2021 году, который считается эталонным для сектора, темпы роста ипотеки и корпоративного портфеля были ниже - 26,4% и 14,8% соответственно, а депозиты населения увеличились всего на 5,7%.

Эксперты отмечают, что рост прибыли банков совпадает с общим восстановлением экономики страны после сильного спада, который она пережила из-за западных санкций, связанных с Украиной, в прошлом году. Относительно низкие процентные ставки в первой половине года (например, 7,5% в середине лета) также способствовали этой тенденции.

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Несмотря на недавний переход регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике и повышение ключевой ставки до 16% в начале этого месяца, эксперты отмечают, что чистая процентная маржа банковского сектора остается на высоком уровне - 4,8%. Этого удалось достичь благодаря снижению стоимости фондирования по сравнению с 2022 годом, когда банки значительно повысили ставки по депозитам до 20%.