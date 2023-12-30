Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Ведомости: 2023 год стал лучшим годом для российских банков
Ожидается, что к концу четвертого квартала сектор получит прибыль в размере $36 млрд

реклама

Согласно отчету, опубликованному во вторник газетой “Ведомости” и основанному на данных Центрального банка, уходящий год обещает стать самым прибыльным в истории для российских банков. Это произошло несмотря на экономические санкции со стороны Запада, которые привели к резкому росту их прибыли.

В отчете указывается, что за 11 месяцев 2023 года совокупная прибыль банковского сектора России превысила 3 триллиона рублей (32,7 миллиарда долларов). Ожидается, что к концу года прибыль достигнет рекордных 3,3 триллиона рублей.

реклама

Все основные направления банковской деятельности переживают бурный рост: корпоративный кредитный портфель кредиторов с января по ноябрь увеличился более чем на 20%, ипотека - на 30,3%, потребительские кредиты - на 16%. Кроме того, депозиты компаний выросли на 15,3%, а вклады населения - на 20,4%. Напротив, в 2021 году, который считается эталонным для сектора, темпы роста ипотеки и корпоративного портфеля были ниже - 26,4% и 14,8% соответственно, а депозиты населения увеличились всего на 5,7%.

Эксперты отмечают, что рост прибыли банков совпадает с общим восстановлением экономики страны после сильного спада, который она пережила из-за западных санкций, связанных с Украиной, в прошлом году. Относительно низкие процентные ставки в первой половине года (например, 7,5% в середине лета) также способствовали этой тенденции.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на недавний переход регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике и повышение ключевой ставки до 16% в начале этого месяца, эксперты отмечают, что чистая процентная маржа банковского сектора остается на высоком уровне - 4,8%. Этого удалось достичь благодаря снижению стоимости фондирования по сравнению с 2022 годом, когда банки значительно повысили ставки по депозитам до 20%.

#россия #банк #ипотека #центральный банк #прибыль #прибыльность #экономические санкции #банковская деятельность #совокупная прибыль
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
18
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
24
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
10

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
6
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plussz
19:20
Нифига ты модный!
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Дмитрий Орлов
19:18
ХАХАХААХАХАХАХАХ, ДАЙТЕ ЕМУ ЕБУЧУЮ МЕДАЛЬ
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Виктор Тимофеев vikttimo
19:17
надо культурно пить как путин шампусик по праздникам с конфеткой
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
botph
19:15
12 пин хорошая задумка, но дерьмовая реализация. Вообще нужно было xt60 использовать) Компактный, мощный, надёжный, проверенный временем. Сплошные плюсы.
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Антон Лариков
19:13
Оно должно на этих лапах передвигаться.
Компания Cluvens представила одно из самых необычных кресел для гейминга
Kira625
19:11
А вы тоже заметили, что на мелодию Jingle Bells идеально ложатся слова "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить"?
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Виктор Тимофеев vikttimo
19:10
надо их всех в москве приютить,бедных палестинцев
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
Andri Klin
19:08
За окошком дождь и град. Это Путин виноват! Кошка бросила котят - Это Путин виноват! Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка?! Вот кончается доска У несчастного бычка, Наша Таня громко плачет -...
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Кирилл Катровский
19:08
На Россию это куда-то над ней?
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Truth Sееker
19:05
Динамической защиты на танках нет, но вы держитесь, всем здоровья и хорошего настроения!
Путин рассказал, чего не хватает на линии боевого соприкосновения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем