Победить Россию невозможно, заявил постпред при ООН в Совбезе

Василий Небензя, российский посланник в ООН, объявил план Украины по разгрому России "полным провалом" во время заседания Совета Безопасности в пятницу. Срочное заседание в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было созвано Киевом после серии масштабных авиаударов и атак беспилотников со стороны России.

В своем выступлении Небензя был откровенен, сообщив Киеву и его союзникам, что западной помощи Украине будет недостаточно. Он заявил, что у Украины нет ресурсов, чтобы совершить прорыв или сохранить текущую ситуацию на линии соприкосновения армий.



Небензя утверждал, что военные стратегии Киева привели к полному провалу, и предупреждал о грядущих плохих новостях для Украины и ее западных сторонников. По его словам, дальнейшая помощь Запада лишь продлит страдания украинского правительства, поскольку военная победа над Россией является невозможной целью. Он также упомянул, что Украина упустила шанс договориться с Россией о мирном соглашении в марте-апреле 2022 года.



Российский дипломат предупредил, что у киевского режима мало времени и он сталкивается с серьезной угрозой. Однако он заверил, что мирные украинцы, украинский язык и украинская культура не находятся в опасности, несмотря на попытки Запада утверждать обратное.



Высказывания Небензя прозвучали спустя несколько месяцев после того, как широко разрекламированное летнее контрнаступление Украины не принесло существенного прогресса. Войска понесли тяжелые потери, а большая часть ценной техники, поставленной Западом, была уничтожена.



В ноябрьском интервью журналу The Economist высший генерал Украины Валерий Залужный охарактеризовал ситуацию на поле боя как тупиковую, что было публично оспорено президентом Владимиром Зеленским.



Украинские официальные лица часто выражают недовольство способностью и готовностью их западных сторонников продолжать вооружать Киев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование "ужасным состоянием оборонной промышленности" в ЕС, который не смог выполнить годовой план по поставкам боеприпасов для Украины.



