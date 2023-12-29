Криптобиржа предупреждает, что закроет депозиты, принадлежащие гражданам страны, после 29 декабря

Binance, ведущая криптовалютная биржа в мире, обратилась к своим российским пользователям с последним уведомлением, призывая их закончить процесс вывода денежных средств с платформы до 29 декабря, как сообщает РБК.

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Биржа предупредила, что все существующие рублевые депозиты будут постепенно закрываться по истечении этого срока, и посоветовала российским пользователям криптовалют перевести свои счета и вывести средства с Binance на недавно запущенную биржу CommEX или любую другую криптовалютную платформу.

Сотрудники технической поддержки Binance уведомили РБК о том, что сообщения были отправлены пользователям, которые временно или постоянно находятся на территории Российской Федерации.

В ноябре криптобиржа объявила о прекращении приема депозитов в российских рублях в связи с подготовкой к выходу с рынка страны, находящейся под санкциями.

О решении Binance продать свой российский бизнес в целях соблюдения западных санкций стало известно в сентябре. В качестве покупателя российских операций Binance за нераскрытую сумму была названа компания CommEX, которая планирует постепенно отказаться от услуг в стране в течение нескольких месяцев.

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Этот шаг был предпринят на фоне сообщений о расследовании Министерства юстиции США по поводу того, могли ли российские клиенты получить доступ к бирже, что могло бы нарушить американские санкции.