Вооружение Украины продолжится, предсказал глава МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в недавнем интервью ТАСС, что США и их союзники намерены продолжать поставки оружия Киеву, поскольку их цель - нанести ущерб России, пожертвовав при этом украинцами - остается неизменной.

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Лаврову был задан вопрос о том, повлиял ли кризис на Ближнем Востоке на объем военной помощи Запада Украине, что, возможно, побудило президента Зеленского искать пути урегулирования конфликта с Россией путем переговоров.

Лавров заявил, что "нанесение "стратегического поражения России на поле боя" остается приоритетом для большинства враждебных правительств". Он добавил, что официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе стремятся "сдержать Россию руками и телами украинцев", и они понимают, что без помощи украинское правительство "обречено".

Он отметил отсутствие мирных инициатив со стороны администрации Зеленского, заявив, что ее представители придерживаются воинственного мышления и используют крайне агрессивную риторику. Лавров отметил, что действующий на Украине законодательный запрет на ведение переговоров с Россией, пока у власти находится президент Владимир Путин, является достаточным основанием для подобных выводов.

Лавров выразил убеждение, что Вашингтон чувствует себя обязанным провоцировать кризисы по всему миру, поскольку ощущает ослабление своего глобального влияния. Он предупредил, что пока такое мышление сохраняется, "никто не застрахован от его политических манипуляций", и что это осознание становится все более очевидным во всем мире.

Западные лидеры поклялись поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" для победы над Россией. В этом году украинские войска попытались прорвать российские оборонительные рубежи, используя тяжелое вооружение, поставляемое иностранными донорами, но им не удалось добиться существенных территориальных успехов.

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По оценкам Москвы, в ходе так называемого контрнаступления было потеряно более 159 000 военнослужащих, а всего с начала конфликта в прошлом году - более 383 000. В связи с этими потерями Киев намерен увеличить принудительный призыв в армию для пополнения своих сил.