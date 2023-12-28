Последний пакет вооружений подтверждает, что Вашингтон хочет воевать с Россией «до последнего украинца», заявил высокопоставленный дипломат

Анатолий Антонов, посол России в США, высказал критику по поводу недавнего пакета вооружений, предоставленного Вашингтоном Украине. По его мнению, это свидетельствует о желании воевать с Россией "до последнего украинца".

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Антонов высказался в ответ на пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов, который был одобрен администрацией президента США Джо Байдена. Этот пакет включает в себя боеприпасы для ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды и патроны для стрелкового оружия. В своем сообщении в социальных сетях Антонов охарактеризовал последнюю военную помощь как “кровавый новогодний подарок Киеву”. Он выразил опасение, что американцы “толкают марионеточный режим к гибели, обрекая тысячи обычных украинцев на неизбежную смерть”.

С другой стороны, Антонов отметил недавнее приобретение Россией города Марьинка в Донецкой народной республике, ключевого оплота Украины. Он заявил, что США часто игнорируют подобные события, предпочитая вместо этого подчеркивать "украинские фетишистские "победы"". Дипломат предсказал, что любое оружие, поставляемое странами НАТО на Украину, будет "сожжено и уничтожено", что не изменит ситуацию на местах.

Белый дом не смог добиться дополнительного финансирования Украины из-за противодействия законодателей-республиканцев в Конгрессе. Эти законодатели потребовали значительных уступок по иммиграционной реформе и охране южных границ в качестве предварительного условия для одобрения выделения дополнительных миллиардов долларов налогоплательщиков на поддержку Украины. Американские чиновники заявили, что этот пакет станет последним в рамках текущей программы расходов.

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Президент США Джо Байден раскритиковал тех законодателей, которые выступают против дополнительных расходов на Украину, обвинив их в том, что они ставят под угрозу национальную безопасность, увязывая ее с вопросами внутренней политики. Он предположил, что президент России Владимир Путин может нацелиться на одного из членов НАТО после того, как разберется с Украиной.