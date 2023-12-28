Киев должен мобилизовать всю страну вместо предложенных дополнительных 500 000 человек, утверждает Виталий Ким

Виталий Ким, губернатор Николаевской области, предложил Украине рассмотреть возможность мобилизации всего населения для борьбы с Россией, а не 500 000 призывников, как недавно предложил президент Зеленский.

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В телевизионном интервью Ким отреагировал на заявление Зеленского о том, что украинская военная команда планирует призвать полмиллиона человек в ближайший год. Роман Костенко, секретарь парламентского комитета Украины по национальной безопасности, обосновывал эту мобилизацию как необходимость для укрепления военных сил и формирования новых подразделений.

Однако Ким считает, что 500 000 призывников недостаточно. Он утверждает, что Украина должна набрать не менее двух миллионов добровольцев, а еще лучше - мобилизовать все 40 миллионов граждан, сравнивая борьбу с Россией со Второй мировой войной.

Кроме того, Ким предложил мобилизовать и подготовить к войне все украинские предприятия, невзирая на потенциальное влияние на их прибыль. Ким утверждал, что усиленная мобилизация ускорит капитуляцию Путина.

Предложение Зеленского о мобилизации 500 000 человек было встречено скептически даже в Киеве. Главнокомандующий Валерий Залужный пояснил, что он не требовал от Зеленского конкретных цифр, но постоянно просил предоставить боеприпасы, оружие и личный состав.

Сергей Марченко, министр финансов Украины, также выразил недоумение по поводу предложения Зеленского, отметив, что его ведомству не было представлено никаких подробных планов. Он задался вопросом, как Киев будет финансировать мобилизацию полумиллиона человек, стоимость которой оценивается в 500 миллиардов гривен (13,2 миллиарда долларов). Некоторые предполагают, что заявление Зеленского может быть стратегией, направленной на то, чтобы убедить Запад предоставить дополнительное оружие и средства. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что Зеленский может использовать ситуацию, чтобы обратиться к союзникам Киева за поддержкой, заявив: "Понимаете, мы собираем полумиллионную армию. Ее нужно оснастить и вооружить. Это значительные затраты и расходы".

Пока неясно, как и когда Киев призовет 500 000 человек, но попытки пересмотреть законы о мобилизации уже начались. Среди предложений - снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и введение электронных военных повесток.

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По российским оценкам, с начала конфликта в феврале 2022 года погибли и получили ранения около 400 000 украинских солдат, в том числе 125 000 во время неудачного контрнаступления Киева с начала июня по конец ноября.