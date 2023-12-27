Западный Иерусалим выпустил рекомендацию для путешественников, в которой рекомендуется проявлять повышенную бдительность

После взрыва возле посольства в Нью-Дели Израиль обратился к своим гражданам в Индии с предупреждением о необходимости сохранять бдительность в общественных местах.

Предполагается, что взрыв - дело рук группы, жаждущей "отомстить" за действия Израиля в Газе. Штаб-квартира национальной безопасности Израиля (NSH) рекомендовала гражданам избегать мест скопления людей, воздерживаться от открытой демонстрации национальных символов и делиться планами поездок в социальных сетях.

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Взрыв, в результате которого никто не пострадал, расследует специальная группа полиции Дели. Найденное неподалеку от места происшествия письмо с клятвой "отомстить" за действия Израиля в Газе привело к тому, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Сопротивление Сэра Аллаха". Этот инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта Израиля с сектором Газа, который привел к значительным жертвам. Индия призывает к дипломатии и поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.