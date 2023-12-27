Умер Вольфганг Шойбле, бывший председатель парламента, который также занимал пост министра финансов во время долгового кризиса евро

Вольфганг Шойбле, видный деятель немецкой политики и бывший президент немецкого парламента, скончался в возрасте 81 года. За свою политическую карьеру, которая длилась более пяти десятилетий, он занимал несколько ключевых постов, включая пост министра финансов, и оказал значительное влияние на политическую сцену Германии.

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О его смерти объявила семья во вторник вечером. Он скончался в своем доме в Оффенбурге, Баден-Вюртемберг, в окружении близких. Сообщалось, что он боролся с продолжительной болезнью.

Высокопоставленные немецкие чиновники и международные деятели выразили соболезнования и пожелания, по-разному оценивая наследие Шойбле.

Канцлер Олаф Шольц в своем сообщении на сайте X (ранее известном как Twitter) отметил значительный вклад Шойбле в развитие страны на протяжении более чем полувека. Он назвал покойного политика "острым мыслителем" и "убежденным демократом". Ангела Меркель, предшественница Шольца и канцлер, при которой работал Шойбле, высоко оценила его "политическую и программную дальновидность". Она вспомнила, как Шойбле был для нее "политическим учителем" в начале ее министерской карьеры.

Меркель выразила свою личную потерю, сказав: "Нам будет не хватать голоса Вольфганга Шойбле в Германии, мне лично будет не хватать его советов".

Однако Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции при левом правительстве премьер-министра Алексиса Ципраса в 2015 году, придерживался другого мнения. Он обвинил Шойбле в обнищании Греции, деиндустриализации Германии и снижении геополитической значимости Европы. Он предсказал, что "история сурово осудит его".

Политический путь Шойбле начался в 1972 году, когда он впервые был избран в парламент как член партии Христианско-демократический союз (ХДС). Он возглавлял ХДС в Бундестаге с 1991 по 2000 год и занимал пост президента Бундестага с 2017 по 2021 год. До самой смерти он продолжал выполнять церемониальную роль старейшего члена парламента.

Помимо парламентской деятельности Шойбле занимал министерские посты при Гельмуте Коле в 1980-х годах и, в частности, подписал Договор об объединении Германии в 1990 году, ставший знаковым событием в истории страны. В 2005 году канцлер Меркель вновь назначила его на пост министра внутренних дел.

В интервью газете Tagesspiegel Шойбле однажды заявил, что "основная концепция Договора об объединении была моей идеей". В том же году он пережил покушение на убийство, в результате которого остался прикованным к инвалидному креслу до конца жизни.

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Будучи министром финансов с 2009 по 2017 год, он сыграл важную роль в реализации жесткой финансовой политики правительства канцлера Меркель после мирового кризиса 2008 года.