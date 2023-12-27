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Алиби
Авиакомпания посадила шестилетнего ребенка не на тот рейс
Ребенок, который путешествовал один, оказался примерно в 160 милях от предполагаемого пункта назначения в США, сообщили в Spirit Airlines

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Spirit Airlines, американский бюджетный авиаперевозчик, признался, что по ошибке посадил шестилетнего мальчика не на тот рейс. Мальчик по имени Каспер летел один, чтобы навестить свою бабушку Марию Рамос во Флориде на рождественские каникулы. Однако его отправили не по назначению, а в другой город.

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Рамос ждала внука в Международном аэропорту Юго-Западной Флориды в Форт-Майерсе и была шокирована, узнав, что Каспера нет на рейсе, хотя его багаж уже прибыл. Она рассказала о своем разговоре со стюардессой, которая заявила, что детей с ней на рейсе нет.

Этот инцидент напоминает комедийный фильм 1992 года "Один дома 2: Затерянные в Нью-Йорке", где герой Маколея Калкина вместо Майами оказался в Нью-Йорке после того, как его разлучили с семьей в аэропорту. В случае с Каспером он смог связаться со своей бабушкой и сообщить ей, что приземлился в аэропорту Орландо, который находится примерно в 160 милях (260 км) к северо-востоку от Форт-Майерса.

Рамос заявила, что Spirit Airlines предложила ей компенсировать дорогу в Орландо, чтобы забрать внука. Однако она выразила желание получить объяснения, а не компенсацию. Она задалась вопросом, как Каспер оказался в Орландо и было ли ему позволено самостоятельно сесть не на тот самолет.

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21 декабря Spirit Airlines подтвердила, что несопровождаемый ребенок, путешествовавший из Филадельфии в Форт-Майерс, был по ошибке посажен на рейс в Орландо. Авиакомпания заверила, что Каспер всегда находился под присмотром члена команды Spirit, и что они немедленно связались с семьей после обнаружения ошибки.

#самолет #путешествие #авиакомпании #рейсинг #флорида #ребенок
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