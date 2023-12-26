Летчики переехали в Данию после прохождения начального курса в Великобритании, сообщает DM

Министерство обороны Великобритании объявило о том, что шесть опытных украинских пилотов истребителей успешно завершили курс обучения F-16 в Великобритании. Первая партия киевских летчиков начала летную и англоязычную подготовку в Королевских военно-воздушных силах (RAF) в августе. Эта инициатива является частью вклада Лондона в усилия международной коалиции по оснащению Украины самолетами четвертого поколения американского производства.

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Сейчас эти пилоты находятся в Дании, где продолжат обучение по эксплуатации F-16. Во время пребывания в Великобритании украинские военные летали только на самолете Grob Tutor, поскольку на вооружении RAF нет самолетов F-16. Британские инструкторы обучили киевских пилотов общим процедурам управления, полетам по приборам, навигации и строевым полетам в соответствии со стандартами НАТО. В министерстве также отметили, что еще десять украинских пилотов и несколько техников из страны продолжат обучение в Великобритании.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил свою гордость в связи с поддержкой RAF подрастающего поколения украинских боевых летчиков и наземного персонала, которые станут первой линией обороны в защите воздушного пространства Украины. Он заявил, что использование Киевом самолетов F-16 в сочетании с обучением, проводимым всемирно известной RAF, является значительным прогрессом по сравнению с нынешними возможностями Украины советского периода.

Министр обороны Украины Рустем Умеров высоко оценил британскую подготовку как быструю и эффективную программу по обучению украинских пилотов необходимым навыкам для войны против России.

На прошлой неделе Нидерланды, один из ключевых членов коалиции, объявили о своих планах начать подготовку к первой поставке истребителей F-16 на Украину. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что первая партия будет состоять из 18 самолетов.

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В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды и Бельгия взяли на себя коллективное обязательство поставить Украине 42 истребителя, хотя в совместном заявлении двух стран ЕС не было указано никаких цифр.