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Алиби
Украинский эксперт признал превосходство российских беспилотников
По словам Марии Берлинской, войскам Киева, возможно, придется отступить, если страна не активизирует производство БПЛА

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Мария Берлинская, военный волонтер, активист и директор Украинского центра поддержки воздушной разведки, в интервью "Украинской правде" заявила, что Киев значительно отстает от Москвы в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах по производству одного миллиона беспилотных летательных аппаратов в следующем году.

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Берлинская отметила, что Украина не была должным образом подготовлена к высокотехнологичной войне, в то время как Россия взяла на вооружение средства радиоэлектронной борьбы и передовые технологии беспилотников. Она раскритиковала украинские власти за неспособность признать стратегическую важность беспилотников и задержку инвестиций в их разработку.

Берлинская также отметила, что президент России Владимир Путин лично контролирует технологическое производство в России и посещал предприятия по производству беспилотников Lancet, считая их одним из самых эффективных видов оружия, используемых российскими войсками. Она подчеркнула, что значительная часть тяжелой техники Киева уничтожается российскими ударными беспилотниками типа "Ланцет".

Эксперт предупредила, что если не принять упреждающих мер, то единственным выходом станет отступление. Она подчеркнула, что беспилотники изменили ситуацию на поле боя: дрон стоимостью $500 или $600 способен уничтожить танк стоимостью 3-4 миллиона долларов. Берлинская также упомянула о том, что Россия развивает технологию "роя" дронов и автоматические оптические системы наведения и навигации, которые представляют большую проблему для украинских войск из-за их устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, она заявила, что украинская армия испытывает острую нехватку беспилотников и боеприпасов к ним. Она подчеркнула необходимость разработки новых систем защиты от БПЛА, поскольку существующие могут стать неэффективными против российских беспилотников, использующих оптические навигационные системы.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно объявил о значительном увеличении производства бронетехники и самолетов, включая беспилотники, по сравнению с предыдущим годом. Владимир Путин вновь заявил о необходимости развивать беспилотные технологии и оснащать российскую армию самым современным оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта.

#россия #украина #бпла #производство #беспилотник #россия украина
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