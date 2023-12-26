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Алиби
Пропалестинские протестующие «отменяют Рождество»
Митинг в Нью-Йорке был омрачен столкновениями с полицией и криками со сторонниками Израиля

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Сторонники палестинского движения в США попытались в понедельник "отменить Рождество", утверждая, что праздники не могут продолжаться, пока продолжается израильская военная операция в Газе. Позднее демонстрация была сорвана из-за столкновений с полицией, что заставило полицию Нью-Йорка вызвать дополнительные силы.

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Целью акции протеста на Манхэттене была общественная поддержка палестинцев, подвергающихся нападениям со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это ответ Израиля на смертоносный налет боевиков ХАМАС из Газы 7 октября, в ходе которого было захвачено множество заложников.

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С тех пор число жертв среди мирного населения Газы значительно превысило число погибших во время первой атаки. На прошлой неделе официальные лица анклава сообщили, что среди примерно 20 000 погибших - около 8 000 детей. В результате первоначальной атаки ХАМАС на юг Израиля погибло, по их подсчетам, 1200 человек.

#израиль #хамас #нью-йорк #рождество #протест #протесты в израиле
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