Чартерный самолет, приземлившийся во Франции для расследования торговли людьми, прибыл в Индию с 276 индийцами, заблокированными в сельском французском аэропорту на несколько дней

Чартерный самолет, который был посажен в Ватри (Франция) из-за расследования дела о торговле людьми, прибыл в Индию рано утром во вторник с 276 индийскими пассажирами на борту, как сообщают власти. Пассажиры, которые первоначально направлялись в Никарагуа, были задержаны в аэропорту Ватри на четыре дня в необычной ситуации, связанной с отдыхом.

Региональная администрация сообщила, что 276 из первоначальных 303 пассажиров направлялись в Мумбаи, а 25 других просили убежища во Франции. Оставшиеся пассажиры были переведены в специально отведенную зону парижского аэропорта Шарль де Голль для просителей убежища. Среди пассажиров, застрявших во Франции, был 21-месячный ребенок и несколько несопровождаемых несовершеннолетних.

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Двое пассажиров, которые первоначально были задержаны в рамках расследования дела о торговле людьми, были освобождены в понедельник после того, как предстали перед судьей, как заявила парижская прокуратура. Судья назначил их "помогающими свидетелями" по делу - уникальный статус по французскому законодательству, который позволяет продолжить расследование и может привести к предъявлению обвинений или прекращению дела.

Самолет A340 авиакомпании Legend Airlines был задержан полицией во время дозаправки в Ватри по пути из аэропорта Фуджейры (Объединенные Арабские Эмираты) в Манагуа (Никарагуа). Такие меры были приняты на основании анонимной информации о том, что на борту самолета могут находиться жертвы торговли людьми.

Прокуроры не стали комментировать, мог ли конечным пунктом назначения пассажиров быть США, где в этом году увеличилось число индийцев, пересекающих мексиканско-американскую границу.

Французские власти выясняют цель первоначального рейса и начали судебное расследование деятельности организованной преступной группы, помогающей иностранцам незаконно въезжать в страну или оставаться в ней.

В понедельник прокуратура не уточнила, подозревается ли еще торговля людьми, определяемая ООН как "вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей с помощью силы, мошенничества или обмана, с целью их эксплуатации в корыстных целях".

Аэропорт Ватри был взят под охрану полицией на несколько дней. Местные власти, медицинский персонал и волонтеры установили койки и обеспечили задержанных регулярным питанием и душем. В воскресенье терминал превратился в импровизированный зал суда: судьи, адвокаты и переводчики собрались для проведения экстренных слушаний, чтобы определить дальнейшие действия.

Некоторые адвокаты на воскресных слушаниях раскритиковали действия властей в этой ситуации и права пассажиров, предположив, что полиция и прокуратура, возможно, слишком остро отреагировали на анонимный сигнал.

Посольство Индии выразило свою благодарность французским чиновникам за содействие в возвращении индийцев через сайт X, ранее использовавшийся в Твиттере. Региональный прокурор Анник Браун сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс, что французские власти работали в канун и утро Рождества над формальностями, чтобы пассажиры могли покинуть Францию.

Во Франции иностранцы могут быть задержаны на четыре дня в транзитной зоне для проведения полицейского расследования, после чего специальный судья должен решить, продлевать ли срок задержания до восьми дней.

Лилиана Бакайоко, адвокат Legend Airlines, заявила, что некоторые пассажиры не хотели лететь в Индию, так как оплатили туристическую поездку в Никарагуа. Авиакомпания отрицает свою причастность к возможной торговле людьми.

Правительство США включило Никарагуа в список стран, которые считаются не соответствующими минимальным стандартам по искоренению торговли людьми. Никарагуа также используется в качестве миграционного маршрута для людей, спасающихся от бедности или конфликтов, благодаря смягченным или безвизовым требованиям для въезда в некоторые страны. Для таких путешествий иногда используются чартерные рейсы.

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