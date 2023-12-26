Украина нанесла удар по порту Феодосия в восточной части российского полуострова, сообщил высокопоставленный региональный чиновник

Нападение со стороны Украины привело к взрыву и последующему пожару в Феодосии, портовом городе в российском регионе Крым, согласно заявлению губернатора Сергея Аксенова, сделанному в начале вторника.

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Аксенов сообщил в Telegram, что "в районе Феодосии произошло вражеское нападение, в результате которого территория порта была закрыта". Далее он отметил, что "взрыв прекратился", а аварийные службы в настоящее время работают над тушением пожара.

Он также отметил, что "жители нескольких домов будут переселены в другие места".

Аксенов не сообщил конкретных подробностей о цели нападения и о том, есть ли пострадавшие. Феодосия расположена на берегу Черного моря в Крыму.

В социальных сетях появились неподтвержденные видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен сильный взрыв в этом районе.

Согласно информации, опубликованной в Telegram, первый взрыв произошел около 3:30 утра по местному времени, а затем последовали несколько небольших взрывов. Украина постоянно применяет БПЛА, морские беспилотники и ракеты для атак на полуострове, где находится Черноморский флот России.

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В сентябре украинскими ракетами была повреждена главная база флота в портовом городе Севастополь. Исторически Киев также нацеливался на судостроительные заводы и российские военные корабли, расположенные вдоль береговой линии Крыма.