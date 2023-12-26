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Алиби
Наблюдатель за выборами в ЕС покончил жизнь самоубийством в африканском государстве – AFP
Сообщается, что гражданин Бельгии был частью команды, отправленной в ДР Конго на прошлой неделе

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Бельгийский IT-специалист, который входил в состав миссии Европейского союза по наблюдению за выборами в Демократической Республике Конго (ДРК), предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает в понедельник AFP.Как сообщается, человек, чья личность не раскрывается, спрыгнул с 12-го этажа отеля в Киншасе, столице ДРК, в пятницу вечером. Эту информацию сообщили дипломатические источники в воскресенье, и местные власти начали расследование инцидента.

Представитель ЕС в Брюсселе подтвердила AFP, что им известно о "трагическом инциденте", и выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Она добавила, что пока в Киншасе ведется расследование, они не могут дать дальнейших комментариев.

Смерть мужчины, который находился в ДРК с "краткосрочной миссией", также подтвердил МИД Бельгии.

Всеобщие выборы в ДРК завершились в четверг на фоне проблем с логистикой и обвинений в нарушениях. Страна, богатая полезными ископаемыми, переживает длительный конфликт с повстанческими группировками в своем восточном регионе.

Из-за проблем с безопасностью ЕС ранее объявил об отмене своей наблюдательной миссии в бывшей бельгийской колонии. Однако позже он направил в Киншасу небольшую группу из восьми наблюдателей.

Изначально ЕС планировал создать более крупную миссию с 50 наблюдателями по всей ДРК. IT-специалист, который предположительно покончил с собой, входил в состав группы, поддерживающей миссию восьми наблюдателей. ЕС заявил, что эти наблюдатели проведут технический анализ избирательного процесса и представят отчет.

Чисекеди, находящийся у власти с начала 2019 года, претендует на второй пятилетний срок. Он пообещал развить успехи своего предыдущего срока в случае переизбрания и пригрозил начать войну с соседней Руандой, если она якобы продолжит поддерживать повстанцев M23, ответственных за смертоносные нападения на востоке страны.

#it-специалист #конго #самоубийство #дрк
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