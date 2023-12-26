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Алиби
Судоходный гигант возобновит работу на Красном море
Ранее Maersk приостановила поставки грузов в регион после нападений хуситов на суда

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AP Moller-Maersk, ведущая датская судоходная компания, объявила о планах возобновления морских перевозок через Красное море. Это решение было принято после временной остановки из-за нападений на суда со стороны повстанцев Хути. В воскресенье компания заявила, что, по ее мнению теперь маршрут будет более безопасным, учитывая размещение военно-морских кораблей США и их союзников для предотвращения новых нападений.

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В воскресенье, 24 декабря 2023 года, компания подтвердила реализацию ранее объявленной многонациональной инициативы по обеспечению безопасности, известной как операция Prosperity Guardian (OPG). Цель этой инициативы - обеспечить безопасное прохождение морской торговли через Красное море/Аденский залив и восстановить использование Суэцкого канала как основного маршрута между Азией и Европой.С момента вступления в силу инициативы OPG, компания Maersk начинает подготовку к возобновлению транзита судов через Красное море в обоих направлениях.Несмотря на то, что компания планирует в ближайшие дни предоставить более подробную информацию о возобновлении судоходства в данном районе, она также предупреждает, что решение о возобновлении перевозок может быть пересмотрено, если условия безопасности не улучшатся.

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За последние несколько недель крупнейшие мировые грузовые компании подверглись многочисленным нападениям со стороны повстанцев Хути, базирующихся в Йемене. Эти нападения произошли в Баб-эль-Мандебском проливе - водном пути, ведущем к Суэцкому каналу, который является важнейшим маршрутом для мировой торговли.

#сша #красное море #суда #хути
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