затяжная война с ХАМАСом может вызвать продовольственный кризис в Израиле, если его правительство не сможет реализовать четкую стратегию по предотвращению такого сценария,

Ассоциация пищевой промышленности Израиля (FIAI) выразила обеспокоенность тем, что затянувшийся конфликт с ХАМАСом может привести к нехватке продовольствия в Израиле, если правительство не разработает надежный план по предотвращению такой ситуации, как сообщили в понедельник израильские СМИ.

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Глава Ассоциации пищевых производителей Израиля (FIAI) Доди Маневич и президент Ассоциации производителей Израиля (MAI) Рон Томер обратились к председателю комитета по экономике в израильском парламенте Давиду Битану с просьбой о проведении экстренного совещания по вопросам продовольственной безопасности и создания запасов продовольствия в чрезвычайной ситуации, как сообщает The Jerusalem Post. Маневич и Томер подчеркнули важность разработки стратегии израильским правительством, которая обеспечит производство не менее 75% всех продуктов питания на территории страны для предотвращения продовольственного кризиса. Согласно оценкам FIAI, в настоящее время около 90% предприятий по производству пищевых продуктов в Израиле находятся в зонах конфликта на севере и юге страны.Несмотря на риск ракетных атак из Газы или Ливана, эти предприятия продолжают работать, даже несмотря на то, что большинство их сотрудников были эвакуированы в более безопасные места, как указано в отчете.

Оба чиновника также отметили риск для цепочек поставок в связи с нападениями движения Хути на израильские торговые суда в Красном море. 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала широкомасштабный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Их боевики также пересекли границу, обстреливая военные и гражданские объекты. В результате в Израиле погибли более 1200 человек и еще около 240 были похищены.

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В ответ Израиль нанес ответные удары, ввел полную блокаду Газы и начал наземное вторжение на палестинскую территорию с заявленной целью нейтрализации боевиков ХАМАС и спасения заложников. По данным местных властей, в результате израильских ударов в Газе погибли более 20 600 человек и более 54 500 получили ранения.