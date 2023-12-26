Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Российские военные освободили ключевой опорный пункт Донбасса – Марьинку
Достигнут полный контроль над Марьинкой, городом к западу от Донецка, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

реклама

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили Марьинку, значимый город в Донецкой Народной Республике (ДНР). 

Марьинка, официально вошедшая в состав России после прошлогодних референдумов, на протяжении многих лет была важной украинской военной базой. Она расположена к западу от города Донецка.

реклама

Шойгу сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что штурмовые подразделения из состава Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, расположенную к юго-западу от Донецка.

По словам министра, освобождение города не только открывает новые возможности для российских войск, но и еще больше ослабляет военный потенциал Украины. Он отметил, что Марьинка, которая на протяжении почти десяти лет была местом боевых действий, начиная с ранних фаз конфликта в тогда еще украинском Донбассе, была превращена киевскими войсками в крупный опорный пункт. Он добавил, что практически на каждой улице была создана разветвленная сеть подземных тоннелей и железобетонных бункеров.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Президент Путин поздравил всех военнослужащих, принимавших участие в освобождении Марьинки на разных этапах, отметив, что это значимая веха, которая будет иметь положительный эффект. Он отметил, что это оттеснит украинские войска от Донецка и обеспечит российским войскам большую оперативную свободу.

#россия #донбасс #марьинка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинский генерал признал, что 2024 год для ВСУ будет тяжелее и есть риск территориальных потерь
«Газпром» анонсировал полную газификацию России к 2030 году
Nikkei Asia: Путин рассказал Си Цзиньпину о планах вести боевые действие ещё как минимум 5 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
5
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
17
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
8
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
16
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
11
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
4
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
1
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
3
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
45
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2

Сейчас обсуждают

nonses84
09:35
Походу Интел будет кормить опять всех недоядрами+++
TSMC вряд ли справится со спросом на 3-нм техпроцесс в следующем году
Максим Беляков
09:34
Так метром государство занимается, а небоскрёбы - частная инициатива
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Сала Бубуинов
09:33
Подобие звездных войн, только с ЛГБТ повесткой
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
Максим Беляков
09:33
Там налогов чтоль 114% получается?
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Alagar81
09:32
Тут большинство сборок как месть :)
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Иван Горыныч
09:31
Намедни сцаными тряпками хо-холь сбил 2 сушки, только с Бельбека, радует то что всё на контролируемой ВС РФ территории и в лучшем случае с компенсационными переломами.🤣🤣🤣🤣
Российские лётчики получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57
Максим Беляков
09:31
Какой отток энергии, вы о чём вообще?
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Дмитрий Дерябин
09:30
Автор глупец, элементарные вещи пишет, а как будто что то открыл, все знают что при заполнении скорость падает, а про скупой платит дважды это миф, у меня китай комплект за 5к, е5 2682v4, в нём м2 1Tb...
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
Сала Бубуинов
09:29
Ну да, в Москве больше всех идёт отток энергии. Все продуманно!
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Roditch
09:29
Exegate 350W хотя бы на запуск хватит или сразу фейерверк будет?
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем