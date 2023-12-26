Достигнут полный контроль над Марьинкой, городом к западу от Донецка, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили Марьинку, значимый город в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Марьинка, официально вошедшая в состав России после прошлогодних референдумов, на протяжении многих лет была важной украинской военной базой. Она расположена к западу от города Донецка.

реклама

Шойгу сообщил об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что штурмовые подразделения из состава Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, расположенную к юго-западу от Донецка.

По словам министра, освобождение города не только открывает новые возможности для российских войск, но и еще больше ослабляет военный потенциал Украины. Он отметил, что Марьинка, которая на протяжении почти десяти лет была местом боевых действий, начиная с ранних фаз конфликта в тогда еще украинском Донбассе, была превращена киевскими войсками в крупный опорный пункт. Он добавил, что практически на каждой улице была создана разветвленная сеть подземных тоннелей и железобетонных бункеров.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Президент Путин поздравил всех военнослужащих, принимавших участие в освобождении Марьинки на разных этапах, отметив, что это значимая веха, которая будет иметь положительный эффект. Он отметил, что это оттеснит украинские войска от Донецка и обеспечит российским войскам большую оперативную свободу.