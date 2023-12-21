Немецкая газета сообщает, что в Украине наблюдается нехватка персонала для обучения эксплуатации танков Leopard 2

В Киеве украинские вооруженные силы испытывают нехватку личного состава для обучения эксплуатации танков Leopard 2. Это отмечается на фоне сообщения, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запросил мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. Некоторые законодатели даже предложили призывать в армию женщин, если это будет сочтено необходимым.

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Киевские войска несут большие потери в ходе продолжающегося украинского контрнаступления. Ранее на этой неделе Министерство обороны России сообщило, что украинская армия потеряла почти 400 000 военнослужащих с февраля 2022 года.

Ронцхаймер отметил, что нехватка войск в Украине и трудности с мобилизацией дополнительных сил - это проблемы, которые существуют уже давно. В качестве примера этих давних проблем Ронцхаймер указал на то, что учебные центры в Германии для обучения украинских солдат управлению танками Leopard 2 в настоящее время работают на половину мощности .

"Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и если эта война затянется, то, естественно, возникнут проблемы. Ведь в конечном итоге все зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении каждой стороны" - говорит Ронцхаймер.

Украина проводит многочисленные волны мобилизации с 2014 года и официально объявила военное положение после начала военной операции России в стране в прошлом году. Однако мобилизационные усилия Киева были затруднены широко распространенной коррупцией, что побудило Зеленского уволить в августе руководителей всех региональных призывных пунктов.

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Кроме того, десятки тысяч уклонистов от призыва либо покинули страну, либо скрываются от военкоматов. В ходе опроса, проведенного в понедельник в Facebook депутатом Верховной Рады Украины Марьяной Безуглой, подавляющее большинство украинцев заявили, что готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать призыва в армию. Из 4300 мужчин, принявших участие в опросе, 73% заявили, что сохранение украинского паспорта не стоит такого риска. Из 3 800 женщин, ответивших на аналогичный вопрос, 65 % заявили, что не стали бы рисковать жизнью ради своего гражданства .