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Сергей Смирнов За пост начислено вознаграждение
Японские учёные обучили девушку-робота смеяться
Научная команда из Киотского университета решила создать искусственный интеллект, который в общении мог бы реагировать на шутки.
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На сегодняшний день японские учёные работают над системой искусственного интеллекта, который бы мог в своём алгоритме воспроизводить как можно больше всевозможных форм юмора: от вежливой усмешки до жизнерадостного ликующего хохота. Команда разработчиков, работающая над девушкой-роботом с именем Эрика, утверждают, что тем самым они смогут повысить уровень коммуникации между человеком и системой искусственного интеллекта.

Доктор Кодзи Иноуэ (главный автор исследования) со своими сотрудниками собрали обучающий аудиоматериал из более чем 70 диалогов между студентами Киотского университета и девушкой-роботом Эрикой. Все их диалоги  были  обработаны и использовались для обучения системы ИИ, дабы решить, при каких обстоятельствах использовать тот или иной вид смеха, шутки. На основе аудиофайлов алгоритм машины изучал основные характеристики социального смеха и далее использовал их в соответствующих ситуациях. 

Разработчики сообщили, что именно на основе смеха и юмора можно создавать роботов со своим индивидуальным характером, со своим, так сказать, персональным лицом. «Мы полагаем, что роботы могут выражать свои эмоции, показывая это своим речевым поведением, таким как смех, взгляд, жесты, а также их манерой речи», — сказал доктор Иноуэ. 

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Пройдёт время, и мы наверняка сможем вести непринуждённые беседы, общаясь с роботом как со своим лучшим другом.

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#япония #искусственный интеллект #робот #алгоритм #робот эрика
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