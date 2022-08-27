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Сергей Смирнов За пост начислено вознаграждение
Оборот транзакций е-CNY достиг отметки в $12,6 миллиардов
Школы и университеты Китая, также подключились к проекту цифровизации валюты.
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Сегодня в мире существует два официальных «формата»  денежных средств: наличные и безналичные. 
Цифровая же валюта имеет элементы этих двух форматов, как и наличные, она выпускается национальным банком, но при этом не имеет материальной основы, представляя собой только лишь цифровой код. 
В последнее время КНР стремительно стал внедрять свой цифровой юань (e-CNY (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) — электронный вариант государственной валюты. Став одним из первооткрывателей, по внедрению цифровой валюты, на государственном уровне. Тем самым частично на рынке пытаясь защитить свою экономическую независимость.
О том, что он начал разрабатывать свою цифровую валюту стало известно еще осенью в 2019 году. Тогда проект по продвижению, был запущен в четырех городах, к которым затем примкнули ещё несколько регионов. 
На данный момент в 12 китайских городах, (Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь Сучжоу, Чэнду ...) покупателям предоставлена возможность расплачиваться за товары при помощи e-CNY. 
По данным Народного банка КНР, кошелек для использования цифрового юаня открыли порядка 42 миллиона человек, а объем всего оборота валюты, уже достиг около 87 миллиарда юаней.
В июне этого же года Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) один из первых предоставил своим клиентам возможность конвертировать e-юань в наличные. Обналичить её возможно теперь в более чем трёх тысяч банкоматов. 
В настоящее время некоторые школы и университеты Китая, также подключились к данному проекту, позволив учащимся принимать платежи от CBDC (Central Bank Digital Currency).
Экономисты КНР рассматривают (DCEP) в качестве перспективного инструмента, который позволит существенно упростить платежи, как на внутреннем, так и на международном рынке, а также его использовать для борьбы с отмыванием денег, коррупцией.
И если опыт Китая по массовому внедрению DCEP окажется успешным, многие страны захотят повторить его путь. 
США же, который сегодня стоит в топе международных расчётов, со своей валютой, прекрасно понимает, что такие продвижения могут стать в будущем серьёзной угрозой их доллару и потому сегодня всячески норовит помешать развитию (DCEP). Пока только информационно, пуская слухи, что данный проект нацелен исключительно на усиления контроля над своими гражданами... Ну это и понятно, кому и когда нужны были конкуренты.

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#китай #сша #цифровой юань
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