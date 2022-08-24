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Сергей Смирнов За пост начислено вознаграждение
Китай выделил 1.38 трлн долларов на постройку заводов для производства чипов
Рынок полупроводников вступил в эру глобальных перемен.
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Нынешнее производство полупроводников, которые играют большую роль в сегодняшнем промышленном производстве, оборонных технологий, а также на рынке технологий будущего уже вступает в новую фазу глобальных изменений.
Китай формирует крупную в мире производственную базу и на данном рынке борется за сферы своего влияния с Соединёнными Штатами Америки.

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За последнее время в списке более энергично развивающихся производителей полупроводников,  КНР заняла в двадцатке девятнадцатую позицию. Такой активный рост связан с введенными в 2020 году ограничениями со стороны Штатов, относительно китайских участников данной отрасли, Huawei Tech. Co. и  Hikvision Digital Tech. Co.. И сразу в том же году правительство Китая недолго думая, выделило 1,38 трлн. долларов на поддержку профильных компаний. Своими ограничениями в отношении КНР, Штаты добились прямо противоположного результата. В 2021 году согласно даным (CSIA) объемы продаж отечественных чипов вырос на 18% и достиг около 148 млрд. долларов.  
В ближайшие время КНР собирается построить 30 крупных предприятий по данному профилю и уже к 2026 году, намерен покрывать свыше 2/3 потребностей в чипах изделиями собственного производства. Ни одна страна сегодня не может похвастать таким же бурным развитием. За этот же период Штаты намерены построить всего 12 новых заводов. Даже Индия сегодня намеревается превратиться из потребителя в производителя этих самых чипов и к 2027 году их производство должно вырасти до 72 млрд. долларов, от нынешних 18 миллиардов.
США на этом фоне мирового роста, всячески намеревается удержаться в седле и призывает к расширению своего экспортныого контроля в отношении тех стран, который хотят перестроить производственную карту мира. Штаты одобрили глобальную программу по фин.поддержке в производстве микросхем (Chips+), тем самым, грантами удержать производителя в не зоны стран выскочек.
Прямым конкурентом США, конечно же является Китай и американцы это прекрасно осознают, поэтому борьба межу этими странами со временем только будет нарастать.

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#полупроводники #чипы #сша. китай
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