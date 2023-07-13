



Кислородный датчик, он же лямбда-зонд - это один из автомобильных датчиков, который фиксирует количество кислорода после сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Этот датчик обеспечивает качественную и бесперебойную работу двигателя автомобиля за счет сведений о содержащемся кислороде передаваемых на блок управления, который после этого корректирует топливовоздушную смесь. Разновидностей конструкции таких датчиков много,- они бывают с нагревателем, без него, с разным количеством проводов подходящим к ним. Так же есть и универсальные датчики кислорода, которые приходится дорабатывать самому, путем спайки либо различных соединений проводов, для подключения датчика к разъему предусмотренному конкретной маркой автомобиля. Корректная работа кислородного датчика начинается только при достижении двигателем рабочей температуры.

Бывают автомобили с разным расположением лямбда-зондов и разным количеством их установки. Есть выхлопные системы с одним, двумя, тремя, четырьмя датчиками и так далее, все зависит от типа двигателя и самой выхлопной системы.

Первый сенсор, он же главный обычно находится после выпускного коллектора перед катализатором, именно он считывает главные показатели смеси. Бывают случаи расположения непосредственно в самом катализаторе. Второстепенные, они же последующие обычно устанавливаются после катализатора, они уже отвечают за уровень вредных веществ выбрасываемых в атмосферу. Но так или иначе они взаимодействуют друг с другом и если один из группы выйдет из строя, то показатели блока управления двигателем будут некорректными, соотношение топливовоздушной смеси собьется, что приведет к перебоям в работе двигателя, повышенному расходу топлива и едкому, токсичному выхлопу.

Перейдем к чистке: Очистить лямбда-зонд своими усилиями вполне реально, весь нагар, налет и другие отложения, образовавшиеся во время работы выхлопной системы легко отмываются всяческими растворителями, преобразователями и кислотами. К самым изысканным средствам у автомобилистов относится ортофосфорная кислота. Бытует мнение, что она самый щадящий вариант для чувствительного элемента во время вымачивания кислородного датчика в стакане с ней. Время погружения датчика в ортофосфорную кислоту составляет от 20 минут до нескольких часов (в зависимости от загрязнения). В большинстве случаев для достижения неплохого результата хватает полчаса. Можно попробовать после замачивания очистку механическим способом при помощи к примеру зубной щетки с мягкой щетиной. До чувствительного элемента ей все равно не добраться, а еще качественнее убрать нагар поможет.

В зависимости от загрязнения и поведения датчика, результаты после чистки могут быть разнообразные: - некоторые начинают работать как новые, другие вообще не меняют свое поведение, третьи просто на просто перестаю работать полностью. Но в большинстве случаев что либо изменить чисткой кислородного датчика не представляется возможным.

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Вывод напрашивается сам собой: Чистить кислородный датчик можно, но только в профилактических целях, что бы убрать излишние отложения, что может не надолго отсрочить полную остановку работы данного узла. А полному выздоровлению системы поможет только установка нового датчика.



