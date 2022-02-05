amd fx-8320+1660 ddr5 asus tuf тестирование в играх
win10, horizont zero dawn,в тесте процессор 3.6 постоянно,v биос 1.1218v
assassin valhala,1920х1080 всё разрешение,максимум
win10 установлена на ssd,cyberpunk 2077 v1.3, отлично идёт 35-40 фпс
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а сейчас на вин7.assassi odissey
crysis 1, 4х сглаж,максимум. бенч gpu из игры установленной,проц гп наполовину загружает
тотал вар атилла,8хсглаживание
хитман16,семпл 1
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дум етернал.получились настройки ультракошмар,самое начало пробежка,дошол до арахонта.в среднем 113 авг
том кланси вилдландс,проц мало гп нагружает.нехватает проца
thief 14, бенчмарк встроенный,все макс
спасибо за внимание,продолжение следует ,я ещё протестирую в играх данную сборку
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