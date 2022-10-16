Компания Colorful объявила, что их видеокарта RTX 4090 Vulcan установила 4 мировых рекорда в тесте по графике, в 3DMark. А именно, речь идет об результатах полученных в Time Spy Extreme Graphics Score, Time Spy Graphics Score, Time Spy Extreme и Port Royal.
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Так же, следует отметить, что карта получилась весьма не малых размеров. Если быть точнее ее габариты составляют 348.5 см в длину, 159.5 см в ширину и 70.4 см в толщину. Кроме того, данная карта как и ее предшественник в лице RTX 3090 Vulcan имеет в своей системе охлаждения испарительную камеру, что разумеется сказывается положительно в ее эффективном охлаждении.
На данный момент карту можно приобрести в Китае за 14 999 юаней, что примерно равно 132 000 рублей по курсу на 16.10.2022.