Результаты разгона получены в 3DMark

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания Colorful объявила, что их видеокарта RTX 4090 Vulcan установила 4 мировых рекорда в тесте по графике, в 3DMark. А именно, речь идет об результатах полученных в Time Spy Extreme Graphics Score, Time Spy Graphics Score, Time Spy Extreme и Port Royal.

реклама

Так же, следует отметить, что карта получилась весьма не малых размеров. Если быть точнее ее габариты составляют 348.5 см в длину, 159.5 см в ширину и 70.4 см в толщину. Кроме того, данная карта как и ее предшественник в лице RTX 3090 Vulcan имеет в своей системе охлаждения испарительную камеру, что разумеется сказывается положительно в ее эффективном охлаждении.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент карту можно приобрести в Китае за 14 999 юаней, что примерно равно 132 000 рублей по курсу на 16.10.2022.