Игровое сравнение Intel Core i9-12900k в разных операционных системах. Windows 11 оказалась быстрее Windows 10.

Публика тепло встретила OS Windows 11, но некоторые пользователи верят в слухи и плохие приметы, поэтому продолжают использовать старые версии ОС. Неопытная аудитория боится снижения производительности. Тестирование Windows 11 vs Windows 10 показывает обратную ситуацию во многих современных играх, требовательных к CPU. Для новых компьютеров новое ПО будет только преимуществом.

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Rainbow Six Siege отлично работает на обеих системах. Не удивительно, что Intel i9-12900k выдает более 500 FPS в большинстве сцен. Windows 11 добавляет почти 10% производительности в сравнении (как думают неопытные юзеры, более стабильной) Windows 10.

Far Cry 6 следует тенденции. Новая ОС с новым железом на сокете LGA1700 работает лучше. Получим в среднем +10 кадров в секунду.

Mount & Blade II: Bannerlord – почти паритет для обоих систем. Преимущество составило лишь 2 кадра в секунду. Естественно, использовалось самое современное оборудование – процессор Intel 12 поколения + графика Radeon RX6900XT. Для владельцев доисторических компьютеров (AMD fm1, fm2, am3; Intel s1156, s1366, s2011) результаты могут отличаться от приведенных.

Игра Cyberpunk 2077 спустя года после выпуска значительно подтянула оптимизацию. 109 фпс для Windows 11 против 106 фпс предшественника Windows 10.

Лучший авиасимулятор MFS2020. Разрыв составляет лишь 2 fps из-за упора в графический адаптер Radeon RX6900XT.

Если у вас новый, современный, адекватный системный блок не ультрабюджетного уровня, и вы играете в игры – смело обновляйтесь до Windows 11. Юзер получает лишь улучшенную производительность относительно «десятки». Если говорить о кастомных сборках, тогда помимо быстродействия получаете более высокий уровень безопасности и отсутствие технических проблем, как в случае с неподдерживаемыми ОС (не обновляемые авторские Lite-обрезки Windows LTSC или 7).

Видеоверсия обзора:

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