Apple M1 снова задает тренды и ответная реакция от HP – Chromebook на базе ARM чипа
После того, как корпорация Apple отказалась от х86 процессоров и начала внедрять ARM-процессоры, другие производители задумались о сотрудничестве с Qualcomm.
реклама
Компания HP представила совершенно новый Chromebook x2 11. Мобильное устройство являет собой гибридный ноутбук-планшет с фирменной операционной системой Chrome OS. Производитель заверяет об улучшенном взаимодействии на сенсорном экране, новых жестах и поддержке пера. В основе устройства заложен мощный чип от Qualcomm. Имеется поддержка сетей 4G LTE. Обещанная автономность до 11 часов активного использования.
Экран 11 дюймов имеет разрешение 2К и соотношение сторон 3:2. В комплекте поставляется клавиатура с тачпадом и фирменное перо. Детальные характеристики пока неизвестны. Ожидаемая цена - 600 долларов. В продажу он поступит в конце лета 2021 года.
реклама
Недавно в AMD признали, что мощность M1 приравнивается к Ryzen 5 5600x.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила