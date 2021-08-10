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После того, как корпорация Apple отказалась от х86 процессоров и начала внедрять ARM-процессоры, другие производители задумались о сотрудничестве с Qualcomm.

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Компания HP представила совершенно новый Chromebook x2 11. Мобильное устройство являет собой гибридный ноутбук-планшет с фирменной операционной системой Chrome OS. Производитель заверяет об улучшенном взаимодействии на сенсорном экране, новых жестах и поддержке пера. В основе устройства заложен мощный чип от Qualcomm. Имеется поддержка сетей 4G LTE. Обещанная автономность до 11 часов активного использования.





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Экран 11 дюймов имеет разрешение 2К и соотношение сторон 3:2. В комплекте поставляется клавиатура с тачпадом и фирменное перо. Детальные характеристики пока неизвестны. Ожидаемая цена - 600 долларов. В продажу он поступит в конце лета 2021 года.

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Недавно в AMD признали, что мощность M1 приравнивается к Ryzen 5 5600x.