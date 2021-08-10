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В недавнем интервью вице-президент по управлению компанией AMD Дэвид МакАфи заявил, что новое мобильное решение Apple M1 это настоящий прорыв и чип показывает невероятную производительность.

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Дэвид признал, что новая платформа М1 обеспечивает скорость работы в однопотоке, которая сравнима с самыми передовыми решениями на архитектуре Zen 3. Считает, что М1 в большинстве обыденных задач следует приравнивать минимум к Ryzen 5 5600x. Он отметил еще и низкий уровень потребления энергии, что особо важно для портативной техники.

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Цитата:

«Что сделала Apple, так это то, что они применили другой подход к разработке чипов. Их подход – это то, что обеспечивает высокую однопоточную производительность CPU, аналогичную процессорам серии Zen 3»

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Компания AMD воспринимает этот ход яблочной компании очень серьезно и готовит продукты с повышенными показателями продуктивности на 1 ядро. Фирма будет принимать меры для противостояния натиска ARM-чипов нового поколения на рынок десктопных решений х86.