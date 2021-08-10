Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86

Apple M1 наступает на рынок х86 компьютеров. Серьёзные заявления от компании AMD. ARM SoC - полноценный конкурент Ryzen Zen 3 5000 серии.
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В недавнем интервью вице-президент по управлению компанией AMD Дэвид МакАфи заявил, что новое мобильное решение Apple M1 это настоящий прорыв и чип показывает невероятную производительность. 

реклама

Дэвид признал, что новая платформа М1 обеспечивает скорость работы в однопотоке, которая сравнима с самыми передовыми решениями на архитектуре Zen 3. Считает, что М1 в большинстве обыденных задач следует приравнивать минимум к Ryzen 5 5600x. Он отметил еще и низкий уровень потребления энергии, что особо важно для портативной техники.

AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту 

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цитата:

«Что сделала Apple, так это то, что они применили другой подход к разработке чипов. Их подход –  это то, что обеспечивает высокую однопоточную производительность CPU, аналогичную процессорам серии Zen 3»

реклама

AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту

Компания AMD воспринимает этот ход яблочной компании очень серьезно и готовит продукты с повышенными показателями продуктивности на 1 ядро. Фирма будет принимать меры для противостояния натиска ARM-чипов нового поколения на рынок десктопных решений х86.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

soc ryzen 5 apple m1 5600x apple arm arm vs x86 m1 vs m1 vs ryzen конкурент amd
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор телефона Philips Xenium E185
5
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
5
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
13
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
25
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
30
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 61
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продажи видеокарт в немецкой рознице обвалились – GeForce 2060 и Radeon 580 снизились в 9 раз за год
42
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
182
Видеокарты на Авито подорожали после роста цен на Эфир – GeForce GTX 1080 Ti + 15 000 р за неделю
74
Apple нашла способ избавиться от челки в iPhone
20
43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
10
Обнаружен способ быстро запретить Windows блокировать торренты и прочий пиратский контент
33
5 ключевых претензий к Windows 11 – пользователи требуют от Microsoft вернуть удалённые функции
27
Покупатель бракованной EVGA RTX 3080 был разочарован, когда попытался заменить её по гарантии
116
Геймеры активно переходят на 2К-мониторы, а доступных видеокарт с поддержкой 4К всё ещё нет
84
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
22
Столкновение поколений: Core i7-11700K vs Core i7-860 – что изменилось за 12 лет в процессорах Intel
60
Майнеры скупают видеокарты Radeon RX 6000, поскольку почти все NVIDIA имеют блокировку LHR от Эфира
64
NASA ищет добровольцев для участия в миссии имитации жизни на Марсе
16
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
10
Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
20
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
27
На JD.com и Tmall уже предзаказано 230000 смартфонов Xiaomi Mi MIX 4
2
Камера на 50 Мп, Helio G88 и аккумулятор 5000 мА*ч за $185 – опубликованы характеристики Redmi 10
2
Илон Маск планирует продавать более мощные антенны для Starlink с высоким показателем излучения
18
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
34

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
50
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
102
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
70
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
21
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
11
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
31
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
13
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
5
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
5
Обзор телефона Philips Xenium E185
5

Сейчас обсуждают

Wazz
13:46
Он и сейчас норм, но конкретно именно в 3070ri gamerock они облажались с охладом памяти
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
Илья Филонов
13:44
Живу в Европе, в одной из экономически развитой стране, и обычные люди, коих большинство, имеют среднюю зарплату в 1200 -1400 евро, аренда за жильё здесь платится от 400 и выше евро в месяц, электрич...
Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
Владимир
13:43
А от короновируса не защетит))
Производимые в Калифорнии Tesla Model Y будут оснащать массивным воздушным фильтром
t-dirt
13:43
на первой пикче, стакан слева - из под джема махеев.
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
RadeoForce
13:43
Заголовок зачет😆
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
Дима Черкаска
13:42
Все эти плюшки Стима в виде галереи, обмена вещами, очивки - это все грубо говоря свистоперделки и никакого особого преимущества здесь я не вижу!
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
Lurker-beta
13:41
МКС
SpaceX впервые устанавливает на космический корабль Starship шесть ракетных двигателей
Lurker-beta
13:41
Только со 2-й части. P.S. если она вам зашла попробуйте interstallar space genesis
Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind перед релизом попытались описать её масштабы в цифрах
Дима Черкаска
13:40
То что они раздают лицензию уже плюс, это лучше чем игра с торрента!
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
Дима Черкаска
13:39
Чел, не обращай внимания, это типичный сектант свидетель стима! У них стим, как Бог!
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем