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Серия Assassin's Creed вызвала огромный ажиотаж, когда впервые появилась в 2007 году. Игроки были восторженными по поводу истории Альтаира, им понравился стелс-геймплей, и они были рады узнать, в каком направлении Ubisoft развивает эту новую франшизу с открытым миром. Они были еще больше втянуты, когда началась трилогия с Эцио, и многие годы они продолжали погружаться в увлекательное путешествие через историю. Не проходило и года без новой игры Assassin's Creed, а иногда выходило несколько игр в одном году. Это было захватывающее время для поклонников, но со временем игры начали устаревать.

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После неудачного запуска Assassin's Creed Unity и прохладного приема Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft решила переосмыслить франшизу Assassin's Creed. В 2017 году было выпущено фантастическое обновление серии, и Ubisoft решила двигаться только вперед. Assassin's Creed Origins отказалась от большей части классической формулы экшн-приключения в пользу полноценной ролевой игры с огромным миром, и это понравилось многим фанатам. Однако такой поворот также вызвал разделение среди фанатов: тех, кто любит ролевые игры, и тех, кто ценил то, что сделало серию великолепной.

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Ubisoft продолжила в этом направлении с Assassin's Creed Odyssey и Assassin's Creed Valhalla, но тогда они ушли слишком далеко от того, что сделало Assassin's Creed таким особенным. Огромные открытые миры, заполненные заданиями, заменили классические элементы, и некоторым фанатам начало не хватать той уникальности, которая присутствовала в оригинальных играх Assassin's Creed.

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Говорят, что Assassin's Creed Mirage станет возвращением к классическому стилю, которого так долго ждали фанаты, и маркетинговые материалы до сих пор намекают на это. Она будет современной версией первой Assassin's Creed с совершенно новым главным героем и, возможно, это именно то, в чём серия сейчас нуждается. В то время как фанаты должны ожидать и наблюдать, мы надеемся, что франшиза вернется к своим корням, когда игра выйдет в конце этого года.

Assassin's Creed Mirage обещает захватывающее приключение, но Ubisoft не останавливается на этом. Assassin's Creed Codename Red станет еще одной обширной ролевой игрой, в то время как Assassin's Creed Codename Hexe пока не имеет определенных планов. Кроме того, Assassin's Creed Jade станет первой полноценной мобильной игрой, а Nexus предложит VR-версию франшизы. Кажется, Ubisoft работает над множеством проектов Assassin's Creed, но разнообразие жанров может как помочь, так и затруднить продвижение серии.

Все эти разные направления, скорее всего, разделят фанатскую базу на разные группы. Те, кто скучает по классическому Assassin's Creed, найдут это в Mirage, но фанатам ролевых игр придется подождать до Red. Некоторые игроки могут пропустить основные игры серии из-за предпочтения жанра, выбранного Ubisoft, и постоянные изменения жанров могут привести к потере уникальности франшизы. Хотя студия стремится успокоить каждого поклонника Assassin's Creed, возможно, это не лучший способ достичь этой цели. В конце концов, только время покажет, как все это сложится.

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Assassin's Creed Mirage будет доступна 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.