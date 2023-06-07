Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA vs AMD: Великое соперничество в мире графических карт

Узнайте, какой выбор сделать между NVIDIA и AMD, двумя гигантами в мире графических карт. Разберемся в их преимуществах и недостатках, чтобы помочь вам сделать правильное решение.
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Когда дело доходит до выбора графической карты для вашего компьютера или ноутбука, два имени всегда на слуху: NVIDIA и AMD. Обе компании известны своими инновационными продуктами и активно соперничают друг с другом на рынке. Но что же лучше - NVIDIA или AMD? В этой статье мы рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. 

NVIDIA - воплощение производительности 

NVIDIA славится своими мощными графическими картами, которые предлагают выдающуюся производительность в играх и других требовательных задачах. Компания долгое время занимает лидирующие позиции на рынке благодаря своим технологическим разработкам, таким как архитектура CUDA и специализированные ядра для обработки графики. 

Плюсы NVIDIA: 

реклама

1. Игровая производительность 

Графические карты NVIDIA известны своей способностью обеспечивать высокую частоту кадров и реалистичную графику в играх. Они оснащены мощными процессорами, что делает их идеальным выбором для геймеров.

2. Технологическое превосходство 

NVIDIA активно инвестирует в исследования и разработки, что позволяет им выпускать инновационные технологии, такие как технология трассировки лучей (Ray Tracing) и глубокое обучение (Deep Learning). Эти технологии значительно улучшают визуальные эффекты в играх и других приложениях.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
-20% на 14Tb WD - смотри цену
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

3. Поддержка разработчиков 

NVIDIA имеет крупное сообщество разработчиков и обширную документацию, что облегчает создание программного обеспечения, оптимизированного для их графических карт. Это способствует улучшению совместимости и производительности игр и приложений на платформе NVIDIA. 

Минусы NVIDIA: 

1. Цена 

Графические карты NVIDIA, особенно топовых моделей, часто имеют высокую стоимость. Это может быть недоступно для бюджетных покупателей или тех, кто не нуждается в максимальной производительности.

2. Потребление энергии и тепловыделение 

реклама

Некоторые модели графических карт NVIDIA потребляют больше энергии и выделяют больше тепла во время работы. Это может требовать более мощного блока питания и хорошей системы охлаждения.

3. Жадность видеопамяти

Объёма памяти новых видеокарт едва хватает, чтобы наслаждаться хорошей графикой в играх в 4К разрешении, а иногда даже и 2К. Вместо того, чтобы увеличивать объём видеопамяти, они вставляют всего 8 ГБ памяти в новые видеокарты, что становится настоящей проблемой. 

AMD - графика для всех 

AMD, с другой стороны, предлагает более доступные графические карты, сохраняя при этом хорошую производительность. Компания известна своим подходом "графика для всех", предлагая разнообразные модели для различных бюджетов и потребностей. 

Плюсы AMD: 

1. Цена и доступность 

Графические карты AMD часто предлагают более доступные цены по сравнению с NVIDIA. Это делает их привлекательным выбором для тех, кто хочет получить хорошую производительность без переплаты.

2. Энергоэффективность 

Некоторые модели графических карт AMD потребляют меньше энергии и генерируют меньше тепла, что делает их более энергоэффективными и легкими в охлаждении.

3. Поддержка технологий 

AMD поддерживает открытые стандарты и технологии, такие как Vulkan API и FreeSync. Это позволяет разработчикам и пользователям использовать их продукты без ограничений и дополнительных расходов. Тем более AMD не скупится на видеопамять в новых графических картах. 

Минусы AMD: 

1. Игровая производительность 

В некоторых ситуациях графические карты AMD могут уступать NVIDIA в игровой производительности. Это особенно заметно в случае использования виртуальной реальности (VR) или приложений, оптимизированных специально для NVIDIA.

2. Драйверы и совместимость 

Некоторые пользователи сообщают о проблемах с драйверами и совместимостью графических карт AMD. Возможны задержки в выпуске обновлений и несовместимость с определенными играми или программами.

реклама



3. Плохая поддержка трассировки лучей 

Почти все бюджетные видеокарты от AMD плохо поддерживают Ray Tracing. При включении трассировки лучей на картах “красных”, картинка превращается в слайд-шоу. Бюджетные карты AMD годятся только для комфортной игры без наслаждения прелестями трассировки лучей. 

Какой выбрать? 

Теперь, когда мы рассмотрели особенности и плюсы каждой компании, давайте ответим на вопрос, какую графическую карту выбрать - NVIDIA или AMD? Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей и предпочтений. 

1. Бюджет 

Если у вас ограниченный бюджет, и вы хотите получить максимально возможную производительность за свои деньги, то AMD может быть хорошим выбором. Их графические карты предлагают отличное соотношение цены и производительности. 

2. Игры и VR 

Если вы являетесь геймером или планируете использовать графическую карту для виртуальной реальности, то NVIDIA может быть предпочтительнее. Их продукты обеспечивают высокую игровую и рабочую производительность и поддерживают технологии, которые значительно улучшают визуальные эффекты. 

3. Программирование и разработка 

Если вы занимаетесь программированием или разработкой, особенно в области глубокого обучения или научных вычислений, то NVIDIA предлагает специализированные технологии, такие как архитектура CUDA, которые могут значительно ускорить вашу работу. 

4. Личные предпочтения 

Не забывайте учесть свои личные предпочтения и опыт использования. Если у вас уже есть определенный опыт с одной из компаний и вы довольны ее продуктами, то может быть логичным придерживаться этого выбора и дальше. 

Заключение: 

В битве между NVIDIA и AMD нет однозначного победителя. Обе компании предлагают конкурентоспособные графические карты с различными преимуществами и недостатками. В конечном итоге, решение о выборе должно быть основано на ваших потребностях, бюджете и предпочтениях. Выбирайте ту графическую карту, которая лучше всего соответствует вашим требованиям и обеспечивает необходимую производительность. 

Так что, NVIDIA или AMD - выбор за вами! 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
129
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина бросила в бой французские AMX-10 и немецкие Leopard 2 – танки догорают и были брошены ВСУ
101
Массовое отравление одним и тем же алкогольным напитком произошло в разных регионах РФ
6
Китайские производители чипов смогут безбедно жить, выпуская 28-нм продукцию
5
Поступают сведения о разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — видео
16
CNN: Атаки дронов по России устраивают благодаря организованной Украиной агентурной сети
4
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
59
Видео поражения бронетехники ВСУ вертолётами ВКС РФ при отражении наступления попало в интернет
9
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
12
TSMC готовит повышение цен на свои услуги на 3-6% со следующего года
1
В Российском МО рассказали об поражённых на южнодонецком направлении 8 танках ВСУ Leopard
12
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Китайская компания создала пилотируемую летающую тарелку на электродвигателях
+
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
8
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
Почему Пригожину все сходит и будет сходить с рук
11
Intel продаст 35 млн акций Mobileye на сумму $1,5 млрд
+
Binance обвиняют в финансовых преступлениях, а биткоин становится всё больше похож на золото
2
Каховская ГЭС частично разрушена в результате обстрела ВСУ
7
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
2
Чехия поставила Украине партию надувных резиновых танков Leopard 2 в комплекте с системой РЭБ
16

Популярные статьи

Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
104
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Для сдерживания стремительно растущего флота Китая США рассчитывают на Японию и Южную Корею
1
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
16
Редкие спортивные автомобили Renault
7
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
26
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17

Сейчас обсуждают

Алексей Вобленко
23:02
Чел, я на 3060 почти фпс в тлоу имею. Лол, а тут елда, которая рядом не валялась по графену. Не, ну хочется верить - верь))
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
ЧатоБот
22:52
Тут наши друзья из 40-й бригады морской пехоты обшарили брошенные тела и технику своих «коллег» морпехов из 37-й ОБрМП ВСУ в Новодонецком и принесли разных документов. Интересны здесь не только паспор...
Сорос предложил Украине атаковать и разрушить Крымский мост после разрушения Каховской дамбы
Winssy
22:49
А при чем тут твои барыжные цены? Компания выпустила карты и поставила ценник, от него и отталкивайся. Она не контролирует наценку в конкретных странах, это проблемы исключительно этих стран. К самим ...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Bernigan
22:48
Меня задолбало повсюду читать про "преимущества" карт АМД, про лживого Хуанга и прочую чушь, тогда как правда такова что Нвидиа честно делает качественный продукт, а АМД делает хлам и компостирует моз...
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
valington
22:47
Ни чего не меняется я эту тенденцию отслеживаю лет 20 уже +- нормальный игровой пк стоит 1000 долларов, ноутбук 1500
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
Вассисуалий Лоханкин
22:42
Так это они не для дебилов суют)))
Видеокарта Radeon RX 7800 окажется быстрее и дешевле GeForce RTX 4070 и получит 16 Гб видеопамяти
Хуинг
22:41
А зачем ты набегаешь в новости с АМД и пишешь про какие то глюки,баги? Чувак,эти карты у нас в компах,и мы знаем как они работают (прекрасно) вот мне как то насрать как там работает 3050,у меня ее нет...
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Андрей Конашов
22:40
АНАЛитика это не твоё мыкола
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
Хуинг
22:37
Умственно отстылый тут только ты ,который бегает со своей затычкой для слота под каждые темы с АМД.
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
mVlad
22:35
Ага, видели в китае, как работает: такси двигается по маршруту, садиться можно только в определенных местах. Выходить тоже. Никаких "высадите вон у того подъезда" там нет и никогда не будет.
«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском районе Ясенево
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем