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GeForce RTX 3060: Превосходства и недостатки старого игрового монстра

GeForce RTX 3060 - мощная графическая карта, которая впечатляет своей производительностью и передовыми технологиями. Узнайте о плюсах и минусах этого устройства, чтобы принять взвешенное решение перед покупкой.
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Введение:

С появлением зимой 2021 года графической карты GeForce RTX 3060 компания NVIDIA вновь подтверждает свою репутацию ведущего разработчика в сфере игровых технологий. Сочетая в себе передовые инновации и высокую производительность, GeForce RTX 3060 обещает стать настоящим игровым монстром. В этой статье мы рассмотрим его основные преимущества и недостатки, чтобы помочь вам принять информированное решение.

ПЛЮСЫ:

1.  Производительность: Сверхмощный игровой опыт

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

260.1
NVIDIA GeForce RTX 4070

228.9
AMD Radeon RX 7900 XTX

226.8
NVIDIA GeForce RTX 4080

210.5
AMD Radeon RX 6950 XT

197.8
NVIDIA GeForce RTX 3080

195.6
NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile

189.4
NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile

184.8
AMD Radeon RX 6900 XT

182.7
AMD Radeon RX 6800 XT

175.1
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

168.6
NVIDIA GeForce RTX 3070

160
AMD Radeon RX 6800

156.7
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

152.4
NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile

146
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

139.4
AMD Radeon RX 6750 XT

134
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)

125.4
AMD Radeon RX 6700 XT

124.3
NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile

122.7
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop)

118.9
AMD Radeon RX 6800S

113
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop)

109.2
AMD Radeon RX 6650 XT

105.9
AMD Radeon RX 6600 XT

100.5
NVIDIA GeForce RTX 3060

98.4
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)

96.2
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

91.9
AMD Radeon RX 6600

89.7
AMD Radeon 680M

29.8
AMD Radeon 780M

25.1
Intel Iris Xe Graphics G7 96EU

14.6

Главным преимуществом GeForce RTX 3060 является его выдающаяся производительность. Благодаря усовершенствованному архитектурному дизайну и применению технологии трассировки лучей, эта графическая карта позволяет вам наслаждаться играми в высоком разрешении с потрясающей детализацией и реалистичной графикой.

2. Эффективность: Оптимальное использование ресурсов

Redfall

NVIDIA GeForce RTX 3080

147.2
AMD Radeon RX 6800

145.3
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

136.5
NVIDIA GeForce RTX 3070

129.7
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

129.7
AMD Radeon RX 6750 XT

122.9
AMD Radeon RX 6700 XT

114.1
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

113.1
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)

110.2
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop)

106.3
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop)

100.4
AMD Radeon RX 6650 XT

96.5
NVIDIA GeForce RTX 3060

94.6
AMD Radeon RX 6600 XT

91.7
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)

88.7
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

84.8
AMD Radeon RX 6600

81.9
AMD Radeon RX Vega 56

65.3
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (Desktop)

44.9
AMD Radeon RX 5500 XT

42.9
AMD Radeon RX 590

42.9
AMD Radeon RX 580

39
AMD Radeon RX 570

34.1
AMD Radeon RX 470

31.2

GeForce RTX 3060 обладает высокой эффективностью в использовании энергии, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит экологическую ответственность. Благодаря передовой технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), карта способна интеллектуально оптимизировать процесс визуализации, обеспечивая высокое качество графики при более низком энергопотреблении.

3. Универсальность: Идеальный выбор для творческих задач

The Outlast Trials

NVIDIA GeForce RTX 4090

338.3
AMD Radeon RX 7900 XTX

310.1
NVIDIA GeForce RTX 4080

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AMD Radeon RX 6950 XT

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NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

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AMD Radeon RX 6900 XT

235
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

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AMD Radeon RX 6800 XT

225.2
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB

225.2
NVIDIA GeForce RTX 3080

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NVIDIA GeForce RTX 4070

203.8
AMD Radeon RX 6800

201.8
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

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NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

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NVIDIA GeForce RTX 3070

174.5
AMD Radeon RX 6750 XT

168.7
AMD Radeon RX 6700 XT

156
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

152.1
AMD Radeon RX 6650 XT

138.5
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)

132.6
AMD Radeon RX 6600 XT

131.6
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop)

128.7
NVIDIA GeForce RTX 3060

125.8
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop)

120.9
AMD Radeon RX 6600

117
NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)

107.3
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

103.4

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Помимо игр, GeForce RTX 3060 также подходит для выполнения сложных творческих задач. Благодаря высокой вычислительной мощности и поддержке технологии искусственного интеллекта, эта карта позволяет ускорить процессы рендеринга, моделирования и работы с графикой. Если вы являетесь дизайнером, видеоблогером или разработчиком, GeForce RTX 3060 может стать незаменимым инструментом для ваших творческих и профессиональных задач.

4. Цена: Высокая производительность по доступной цене

Одним из основных преимуществ GeForce RTX 3060 является его относительно низкая цена по сравнению с другими картами с подобной производительностью. Если вы ищете мощную графическую карту с отличным соотношением цены и качества, то GeForce RTX 3060 - отличный выбор.

МИНУСЫ:

1. Недостаток памяти: Ограничение для требовательных игр

Одним из недостатков GeForce RTX 3060 является ограниченный объем видеопамяти, который составляет 12 ГБ. В условиях современных требовательных игр это может оказаться недостаточным, особенно при работе с высоким разрешением и сложными текстурами. Если вы планируете играть в самые передовые игры или заниматься профессиональным редактированием видео, возможно, стоит рассмотреть более мощные альтернативы.

2. Ограничения в разрешении и детализации

В связи с ограниченным объемом видеопамяти, GeForce RTX 3060 может иметь ограничения в возможности поддержки высоких разрешений и максимальной детализации в современных играх. Если вы стремитесь к максимально реалистичной графике и игровому опыту на самом высоком уровне, возможно, вам придется рассмотреть более мощные и продвинутые модели графических карт. 

3. Возможное ограничение при использовании технологии трассировки лучей

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Хотя GeForce RTX 3060 поддерживает технологию трассировки лучей, более требовательные сцены и игры могут столкнуться с ограничениями производительности. Технология трассировки лучей требует значительных вычислительных ресурсов, и в случае GeForce RTX 3060 она может стать причиной снижения кадровой частоты и производительности в трассировке лучей. 

4. Высокая стоимость

В сравнении с некоторыми другими моделями графических карт, GeForce RTX 3060 может быть более дорогой. Возможно, вы найдете альтернативы с более привлекательным соотношением цены и качества, особенно если вам не требуется именно эта модель для конкретных задач. 

5. Потребление энергии

GeForce RTX 3060 имеет высокие требования к энергии и может потреблять значительное количество электроэнергии во время работы. Это может повлиять на ваш счет за электроэнергию и потребовать дополнительных усилий для охлаждения системы. Если вы стремитесь к более энергоэффективному решению, возможно, стоит обратить внимание на другие модели графических карт с более низким энергопотреблением. 

GeForce RTX 3060

 GeForce RTX 3060 rev.2
Ядро GA106
Техпроцесс, нм 8
Транзисторов, млн 13250
Частота работы ядра, МГц 1322–1777
Частота работы шейдерных блоков, МГц 1322–1777
Шейдерных блоков 3584
TMU 112
ROP 48
Частота работы памяти (DDR), МГц 1875 (15000)
Шина памяти 192-bit
Тип памяти GDDR6
Объем памяти 12288
ПСП, ГБ/с 360
Shaders Model 6.5
Fill Rate, Mpix/s 85300
Fill Rate, Mtex/s 199000
DirectX 12 (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0
Энергопотребление, Вт 170
Дата выпуска 25.02.2021
Стоимость, $ 329
GA104
8
17400
1322–1777
1322–1777
3584
112
48
1875 (15000)
192-bit
GDDR6
12288
360
6.5
85300
199000
12 (12_2)
PCI-E 4.0
170
01.09.2021
329

Заключение:

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Важно отметить, что описанные недостатки не делают GeForce RTX 3060 плохим выбором. Эти факторы должны быть приняты во внимание при выборе графической карты, исходя из ваших потребностей, бюджета и ожиданий от игрового или творческого опыта.

GeForce RTX 3060 - это мощная графическая карта с высокой производительностью и передовыми технологиями. Она отлично подходит для геймеров, творческих профессионалов и энтузиастов. Благодаря сочетанию высокой производительности, доступной цены и возможности использования в широком спектре задач, GeForce RTX 3060 заслуживает внимания. Однако, стоит учитывать ограничение в видеопамяти при выборе этой карты. Проанализируйте свои потребности и требования, чтобы сделать осознанный выбор и наслаждаться всеми преимуществами, которые предлагает GeForce RTX 3060.

Вопросы для размышления:

  1. Какие преимущества привлекают вас в GeForce RTX 3060?
  2. Важна ли вам эффективность использования энергии при выборе графической карты?
  3. Для каких задач вы планируете использовать GeForce RTX 3060?
  4. Какую роль играет цена при выборе графической карты?
  5. Как вы справитесь с ограниченным объемом видеопамяти, если планируете играть в требовательные игры или заниматься профессиональным редактированием видео?
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