В Китае компания Asus анонсировала ряд новинок, среди которых выделяется Zenbook 16 Air 2026. Фактически, это слегка модифицированная версия модели S16, представленной на CES 2026, с главным отличием в дисплее.

Zenbook 16 Air 2026 функционирует на базе процессора Ryzen AI 9 H 465, представляющего собой обновленный APU Strix Point Zen 5 с 10 ядрами и интегрированной графикой Radeon 880M. Благодаря этому интегрированному графическому ускорителю, ноутбук способен обеспечивать плавный игровой процесс в играх класса AAA при разрешении Full HD. Для сравнения, S16 предлагает и другие варианты процессоров в дополнение к AI 9 465.

Особенностью Zenbook 16 Air 2026 является его яркий OLED-дисплей. Это 16-дюймовая панель, достигающая пиковой яркости 1100 нит, с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2880x1800 пикселей. Следует отметить, что S16 также оснащен 16-дюймовым OLED-экраном, но с максимальной яркостью 1000 нит.

С точки зрения дизайна, Zenbook 16 Air практически идентичен S16. Asus подчеркивает, что толщина ноутбука в закрытом состоянии составляет 1,1 см, а вес – 1,5 кг. При небольшом весе, устройство оснащено аккумулятором емкостью 83 Вт·ч и предлагает достаточный набор портов, включая: два порта USB4, один HDMI 2.1, один USB Type-A (10 Гбит/с), устройство для чтения SD-карт и 3,5 мм аудиоразъем.

Среди других особенностей – Wi-Fi 7, увеличенный тачпад, динамики Dolby Atmos и веб-камера 1080p с технологией 3DNR. Asus предлагает Zenbook 16 Air 2026 с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти PCIe 4.0.