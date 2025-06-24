Данная функция подтверждает старание Samsung внедрять премиальные опции в устройства среднего ценового диапазона

Samsung распространяет флагманскую видео функцию на более доступные устройства. Благодаря последнему обновлению, пользователи Galaxy A36 и A56 теперь могут добавлять эффект замедленной съемки к обычным видеозаписям, что значительно упрощает процесс редактирования и не требует специализированных навыков.

Приложение Galaxy Enhance-X теперь оснащено режимом замедленной съемки, работающим на базе искусственного интеллекта. По своим возможностям новая опция аналогична функции Instant Slow Mo во флагманских моделях, например, Galaxy S25. Это обновление позволяет добавить эффект плавного замедления к видеозаписи.

Для тех, кто активно публикует контент онлайн, это отличный способ акцентировать внимание на ключевых моментах, таких как спортивные моменты или эмоциональные сцены. Пользователи могут легко замедлить определенный фрагмент видео, а затем восстановить обычную скорость одним касанием.

На Galaxy A56 эта опция встроена непосредственно в приложение "Галерея". На A36 она доступна через приложение Galaxy Enhance-X версии 15.2.17. Функция использует ИИ для создания дополнительных кадров, обеспечивая плавность эффекта замедленного движения. Samsung заявляет, что сгенерированные ИИ кадры не влияют на качество видео.

Эта функция подтверждает стремление Samsung внедрять премиальные возможности в устройства Galaxy A среднего ценового сегмента.