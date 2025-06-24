Предположительно, X Fold5 поступит в продажу в Индии во вторую неделю июля

Выход X Fold5, преемника моделей X Fold3 и X Fold3 Pro, ожидается с большим нетерпением. Однако, первоначально это касается только китайского рынка, где презентация складного смартфона запланирована на 25 июня. На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о разработке Vivo версии X Fold5 для других регионов.

Согласно последним утечкам информации, Vivo планирует оперативно осуществить международный релиз своего нового складного смартфона. Для сравнения, на вывод серии X Fold3 за пределы Китая компании потребовалось около трех месяцев. Причем, на международном рынке была представлена только премиальная версия X Fold3 Pro.

Предположительно, X Fold5 станет доступен в Индии уже во второй неделе июля. Источник 91mobiles уточняет, что вероятный диапазон дат релиза – с 10 по 15 июля. Таким образом, запуск X Fold5 в Индии состоится вскоре после ожидаемой презентации Galaxy Z Fold6 от Samsung.

Ожидается, что X Fold5 появится на индийском рынке раньше, чем Honor сможет представить Magic V5 за пределами Китая. По слухам, X Fold5 станет самым легким в мире складным смартфоном в форм-факторе "книжка" и предложит улучшенные камеры, аккумуляторы и дисплеи по сравнению с прошлогодней линейкой X Fold3. При этом, вместо Snapdragon 8 Elite будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3, что должно позволить снизить стоимость устройства по сравнению с конкурентами на базе Snapdragon 8 Elite.