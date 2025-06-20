Хотя цены еще не объявлены, можно предположить, что Galaxy M36 будет стоить примерно столько же, сколько его предшественник

У Samsung впереди насыщенное событиями лето. Южнокорейский технологический гигант готовится представить миру сразу два новых складных флагмана, а именно модели Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Но и это еще не все: Samsung готовит еще один сюрприз для тех, кто не гонится за премиальными устройствами – Galaxy M36, слухи о котором уже циркулировали некоторое время.

И вот, компания Samsung официально заявила, что презентация Galaxy M36 в Индии состоится 27 июня. Также стало известно, что толщина корпуса устройства составляет всего 7,7 мм, что делает его на 15% тоньше, чем предыдущая модель, Galaxy M35.

Важным подтверждением от Samsung стало использование в Galaxy M36 того же чипсета Exynos 1380, что и в Galaxy M35. Касательно камеры, изменений не произошло: новинка оснащена тройной камерой, аналогичной предшественнику – основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и макро-камера на 2 Мп. Фронтальная камера также осталась прежней – 13 Мп.

Хотя информация о ценах пока не раскрыта, можно предположить, что Galaxy M36 будет стоить примерно столько же, сколько и его предшественник.