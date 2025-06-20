BW-S31 предоставляет приличный набор функций по скромной цене в 33 доллара США

BW-S31 представляет собой инновационное и производительное зарядное устройство, предлагаемое по весьма привлекательной цене. Отличительной чертой устройства является наличие дисплея, отображающего информацию об уровнях мощности.

Важно отметить, что зарядные хабы отличаются от док-станций. Первые предназначены исключительно для зарядки, в то время как последние обычно обладают расширенными функциями, такими как вывод изображения на мониторы и подключение периферийных устройств.

Тем не менее зарядная станция, даже без функциональности док-станции, остается востребованной, когда необходимо одновременно заряжать несколько устройств, избегая использования множества отдельных адаптеров питания. В этом аспекте BW-S31 предлагает достойный набор возможностей за умеренную цену в 33 доллара.

Устройство имеет компактные размеры 113 x 68 x 87 мм и оснащено шестью портами USB. Два порта USB-C поддерживают максимальную мощность 140 Вт, что позволяет заряжать даже требовательные ноутбуки, в то время как другие два порта USB-C выдают до 65 Вт. Каждый порт USB-A способен обеспечить до 60 Вт. Пользователи могут контролировать мощность каждого порта с помощью дисплея. Общая выходная мощность ограничена 240 Вт, поэтому одновременная зарядка всех портов на максимальной мощности невозможна. При полной загрузке портов мощность снижается до 65, 45, 30 и 25 Вт для портов USB-C и до 15 Вт для каждого из двух портов USB-A.