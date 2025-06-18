Также стало известно, что консоли ROG Xbox Ally могут оказаться дороже, чем ожидалось ранее

На июньской презентации Xbox Games Showcase, 8 числа, Microsoft анонсировала ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, указав ориентировочный срок их выхода – "праздничный сезон 2025 года". Однако, последние сведения указывают на то, что эти портативные консоли могут появиться в продаже уже в октябре. Повторное подтверждение этого срока запуска поступило из другого источника. Вместе с тем, есть вероятность, что цена устройств окажется выше, чем предполагалось ранее.

Джез Корден из Windows Central сообщает, что, опираясь на более ранние утечки информации, он может подтвердить октябрьский срок релиза. В публикации Windows Central указывается, что несколько независимых источников подтвердили, что портативные консоли ROG Xbox Ally, скорее всего, станут доступны в конце октября. Кроме того, источники отмечают, что окончательная стоимость устройств еще не определена Microsoft.

Предыдущая утечка информации, исходившая от Xbox-инсайдера eXtas1s, предполагала, что ROG Xbox Ally будет стоить 499 долларов, а ROG Xbox Ally X – 799 долларов. В новом отчете приводится мнение эксперта в области портативного гейминга Кэри Голомба, который считает, что цена ROG Xbox Ally может варьироваться от 499 до 599 долларов, а более мощная модель ROG Xbox Ally X – от 899 до 999 долларов.

ROG Xbox Ally оснащен AMD Ryzen Z2A SoC, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. В то же время, ROG Xbox Ally X работает на базе Ryzen Z2 Extreme SoC, имеет 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.