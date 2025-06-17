Главным улучшением консоли является переход к модульным джойстикам Joy-Cons

Детальный анализ Nintendo Switch 2, проведенный и опубликованный на YouTube-канале Phone Repair Guru, раскрыл ряд интересных модификаций внутреннего устройства, в том числе модульную конструкцию джойстиков и укрепленные порты. Однако, обнаружение необычного пятна под аккумулятором вызвало вопросы о качестве первых экземпляров консоли.

Согласно анализу, главным улучшением в плане ремонтопригодности консоли является переход к модульным джойстикам Joy-Cons, которые теперь можно легко заменить без необходимости пайки. И хотя для доступа к ним все еще требуется разборка контроллера, это, безусловно, шаг вперед в решении проблемы "дрейфа". Разборка также демонстрирует новые пылезащитные элементы вокруг стиков, которые, вероятно, повысят их долговечность.

Также разборка показала металлические усиливающие пластины вокруг портов USB-C. Эти порты, расположенные сверху и снизу устройства, часто становились слабым местом оригинального Switch, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей. Усиленная конструкция должна повысить надежность.

Некоторые элементы дизайна остались без изменений. Как отмечается, батарея по-прежнему приклеена к корпусу и не имеет специальных язычков для извлечения, что усложняет ее замену. Для безопасного извлечения батареи требуются спирт и специальные инструменты, что может затруднить обслуживание для обычных пользователей.

В процессе разборки под аккумулятором был обнаружен небольшой сгусток жидкого металла. Неясно, является ли это производственным дефектом, единичным случаем или связано с упаковкой. Жидкий металл, обычно используемый для теплопередачи, может быть опасен при неаккуратном применении.

В целом, реальная эффективность и долговечность этих предполагаемых улучшений станут ясны по мере использования консоли большим количеством пользователей.