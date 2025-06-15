Мини-ПК оснащен не самый новый процессор AMD APU

GMK анонсировала новую модель бюджетного мини-ПК GMKtec G10 для китайского рынка стоимостью 167 долларов США, получившую название GMKtec G10. Это недорогой компактный компьютер, оснащенный достаточно устаревшим AMD APU, а именно Ryzen 5 3500U, который относится к линейке Picasso и включает в себя 4 ядра Zen+ и интегрированный графический процессор Radeon RX Vega 8. Несмотря на то, что этот APU, выпущенный в 2019 году, не позволяет комфортно играть в современные игры с разрешением 1080p, он по-прежнему достаточно производителен для большинства повседневных задач.

Компания подчеркивает, что максимальное значение TDP гибридного процессора AMD, установленного в G10, составляет 35 Вт, а общая производительность может достигать 55 Вт. GMK также отмечает, что процессор может работать в паре с 64 ГБ оперативной памяти DDR4, функционирующей в двухканальном режиме, а максимальный объем хранилища может составлять 16 ТБ.

GMK G10 оснащен: 3 портами USB Type-A, 2 портами USB Type-C, 1 портом Ethernet, 1 портом HDMI 2.1 и 1 портом DisplayPort 1.4. К другим особенностям этого доступного мини-ПК можно отнести систему охлаждения с одним вентилятором, компактный форм-фактор и стильную металлическую отделку. Что касается доступности, GMK G10 предлагается в двух различных конфигурациях.

Одна из них поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти, а начальная цена составляет примерно 167 долларов США. Другая конфигурация имеет аналогичный объем памяти, но объем хранилища увеличен до 1 ТБ, и стартовая цена составляет примерно 195 долларов США. Пока нет информации о том, когда он станет доступен на глобальном рынке, но GMK известна поставками большей части своей продукции за пределы Китая.