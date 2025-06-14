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10test
Стала известна примерная стоимость новых портативных консолей Xbox ROG Xbox Ally и Ally X
Сравнить новые консоли ROG Xbox Ally с уже доступными моделями на рынке сложно, поскольку в них применяются различные процессоры

На недавней презентации Microsoft представила свои новые портативные устройства Xbox, но оставила цены за кадром. Инсайдерские источники поделились информацией о стоимости Asus ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, полученной от европейских ритейлеров. Если предположения о ценах окажутся верными, базовая модель может стоить около 500 долларов.

Многие аналитики задаются вопросом об успехе Asus ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X на рынке. Тем не менее конкурентоспособная цена может подтолкнуть потребителей к покупке этих новых портативных игровых ПК. Известный инсайдер eXtas1s сообщает, что ROG Xbox Ally с менее мощной начинкой будет продаваться за 599 евро. В то же время, за ROG Xbox Ally X могут запросить около 899 долларов. По информации, полученной eXtas1s от европейских ритейлеров, запуск портативной серии Xbox ожидается в октябре, а предзаказы могут стартовать уже в августе.

Сравнение ROG Xbox Ally с существующими моделями на рынке затруднено, так как в них используются разные процессоры. Базовая ROG Ally изначально была выпущена с чипом Ryzen Z1, но сейчас ее сложно найти в продаже, в отличие от версии Z1 Extreme за 700 долларов. ROG Xbox Ally будет оснащен Ryzen Z2 A, у которого меньше ядер и потоков. В свою очередь, ROG Xbox Ally X получит AI Z2 Extreme, который является улучшенной версией Z1 Extreme.

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#microsoft #windows #xbox #ally x #rog xbox ally
Источник: notebookcheck.net
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