Соответствующее обновление для DualSense станет доступно до конца этого года

После пяти лет с момента появления на рынке, контроллеры PlayStation DualSense получат возможность поддерживать одновременное подключение к нескольким устройствам, что значительно упростит процесс переключения между ними.

Одним из недостатков, на который указывали пользователи PlayStation 5, является ограничение на подключение контроллера DualSense только к одному устройству одновременно, несмотря на наличие Bluetooth.

Однако Sony сообщила о выпуске обновления, которое позволит контроллерам DualSense подключаться к нескольким устройствам единовременно. Детали обновления пока не раскрываются.

В официальном аккаунте PlayStation в социальной сети X было объявлено о планируемом обновлении, которое улучшит функциональность сопряжения и ожидается к концу текущего года. Контроллер DualSense совместим с PS5, ПК, мобильными устройствами, Mac и другими платформами. В настоящее время он может быть сопряжен только с одним устройством, что создает неудобства при переключении между платформами. Пользователям приходится отключать контроллер от PS5, чтобы подключить его к ПК или мобильному устройству.

Предполагается, что после обновления контроллер DualSense сможет запоминать несколько сопряженных устройств и обеспечивать простой переход между ними. Механизм реализации этой функции пока остается неизвестным. Также нет точной информации о сроках выхода обновления и ожидание может затянуться до полугода.