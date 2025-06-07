Презентация Galaxy Z Fold7 и Flip7 состоится в середине июля.

Появились сведения относительно предстоящего мероприятия Samsung Unpacked, на котором ожидается презентация Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Ранее предполагалось, что дебют устройств состоится в Нью-Йорке в начале июля, однако, согласно новым данным, мероприятие может быть перенесено на середину того же месяца.

Конкретная дата пока остается неизвестной. Тот же источник сообщает о значительных улучшениях в Galaxy Z Fold7, включая усовершенствованные камеры, увеличенные дисплеи, повышенную прочность и более высокую стоимость в сравнении с предыдущей моделью.

Несколько дней назад Samsung намекнула на внедрение самых передовых функций в Galaxy Z Fold7, что породило слухи о возможном выпуске Ultra-версии смартфона. Однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Таким образом, внедрение новых функций, по-видимому, приведет к увеличению стоимости устройства. Надежды на снижение цен на складные смартфоны пока не оправдываются, и перспективы их доступности остаются туманными.

Предполагается, что Fold7 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, хотя сроки его выпуска не совсем удачны, учитывая, что преемник этого процессора будет представлен в конце сентября, всего через пару месяцев после вероятного старта продаж Fold7.